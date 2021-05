Jeep Wrangler conquista un importante premio per la terza volta

Per la terza volta consecutiva, la Jeep Wrangler è stata premiata con il riconoscimento Best Value in Canada nel segmento Compact SUV/Crossover da Vincentric. Quest’ultima, con sede negli Stati Uniti, ha oltre 10 anni di esperienza nell’analisi dei dati dell’industria automobilistica. È il 10º anno che si tengono in Canada i Best Value Awards.

Per selezionare i vincitori, Vincentric esamina i dati dei veicoli in ogni segmento di mercato, tenendo conto di qualsiasi cosa, dal costo dell’assicurazione e della riparazione fino al consumo di carburante, alla manutenzione e all’ammortamento.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler: l’iconico SUV è stato premiato nella categoria CompactSUV/Crossover

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha dichiarato: “Wrangler è un veicolo assolutamente iconico e il modello Jeep venduto in Canada. Oltre ad essere il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, il successo di Wrangler può anche essere attribuito al suo alto valore di mantenimento e ai bassi costi di gestione. Questi sono i fattori principali nelle decisioni di acquisto di veicoli dai canadesi, che questo premio Vincentric conferma per la terza volta“.

David Wurster, presidente di Vincentricric, ha invece affermato: “La Jeep Wrangler ha avuto i costi di manutenzione più bassi di qualsiasi SUV compatto o crossover ed è stato un fattore chiave per la terza vittoria della Wrangler nel suo segmento. La Wrangler ha ottenuto ottimi risultati per il 2021 e ha dimostrato il suo valore migliore della categoria superando 16 concorrenti“.

La Jeep Wrangler offre capacità off-road senza pari e viene prodotta con 80 anni di esperienza ingegneristica nell’off-road. Il modello continua ad offrire un design body-on-frame, delle sospensioni anteriori e posteriori a cinque bracci, assali solidi e una trasmissione manuale a 6 velocità, oltre a quella automatica a 8 rapporti.

Inoltre, l’ultima generazione dell’iconico SUV dispone di una serie di tecnologie all’avanguardia come supporto Apple CarPlay e Android Auto, monitoraggio dell’angolo cieco, cruise control adattivo, Forward Collision Warning-Plus e rilevamento del percorso incrociato posteriore.

La Wrangler è disponibile con un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri con tecnologia Engine Stop-Start (ESS), Pentastar V6 da 3.6 litri con ESS e tecnologia mild-hybrid eTorque e con EcoDiesel V6 da 3 litri con sistema ESS.

Novità per il 2021 la versione ibrida plug-in Jeep Wrangler 4xe che offre nuovi livelli di efficienza, prestazioni e capacità su strada e fuoristrada. Il motore turbo a quattro cilindri da 2 litri è abbinato a due propulsori elettrici, una batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni e un robusto cambio automatico a 8 rapporti per una potenza totale pari a 380 CV e un’autonomia fino a 35 km in modalità full electric e con una singola ricarica. L’autonomia complessiva è pari a 592 km.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI