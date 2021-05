Jeep e Ram tornano al Chicago Auto Show 2021

Le attrazioni preferite dai fan come le piste di prova Camp Jeep e Ram Trucks Territory torneranno all’edizione speciale del Chicago Auto Show 2021, in programma dal 15 al 19 luglio al McCormick Place. Questa notizia arriva circa due settimane dopo l’annuncio ufficiale che lo spettacolo potrà aprire le sue porte ai fan quest’estate. Il Chicago Auto Show sarà uno dei primi eventi pubblici dal vivo di McCormick Place dalla chiusura della pandemia COVID-19.

“Esperienze come Camp Jeep e Ram Trucks Territory sono tra i motivi principali per cui le persone amano partecipare al Chicago Auto Show”, ha dichiarato Dave Sloan, General Manager del Chicago Auto Show . “A causa della loro popolarità, le persone erano abituate ad aspettare in lunghe file per provare questi veicoli e testare le piste. Tuttavia, quest’estate, l’esperienza del consumatore sarà elevata perché ora le persone saranno in grado di prenotare elettronicamente una fascia oraria per queste esperienze in anticipo mentre pianificano la loro visita allo spettacolo, il che è un vantaggio dello sforzo che stiamo facendo per diminuire le linee e ridurre la congestione all’interno delle mostre “.

Camp Jeep è stato un punto fermo del Chicago Auto Show dal 2005, con il 2021 che segna il 17 ° anno consecutivo del marchio di portare la mostra interattiva agli spettatori. Il test di guida fuoristrada definitivo, Camp Jeep presenta una “montagna” in cui i passeggeri sperimentano le estreme capacità fuoristrada e di trazione degli ultimi veicoli Jeep, incluso il nuovissimo plug-in Wrangler 4xe 2021 SUV ibrido e pick-up Gladiator 2021, senza nemmeno mettere piede fuori dal salone dell’auto.

Il percorso sarà composto da diversi ostacoli che stimolano alcuni dei rigorosi test che i veicoli Jeep sopportano prima che i clienti si mettano al volante. Ogni partecipante al Camp Jeep riceverà anche una borsa Jeep in omaggio, fino a esaurimento scorte.

La pista Ram Truck Territory misura 28.000 piedi quadrati e offre ai partecipanti al Chicago Auto Show l’opportunità di entrare in un Ram 1500, 2500 e 3500 per sperimentare la tecnologia dei veicoli, la raffinatezza degli interni e le capacità della gamma del marchio. I conducenti professionisti accompagneranno gli ospiti attraverso un corso che metterà in evidenza le sospensioni dei camion mentre conquistano i canali sotterranei in acciaio e navigano su un alto cuneo inclinato per mettere in luce l’altezza da terra e la stabilità. I motociclisti sentiranno anche la trazione e sperimenteranno la tecnologia di discesa in collina sull’iconica “Ram Mountain”.

“Attendiamo con impazienza il ritorno del Chicago Auto Show, dove i consumatori potranno sperimentare ancora una volta le nostre rinomate attivazioni Camp Jeep e Ram Truck Territory”, ha affermato Jason Russ, capo del marketing esperienziale di Stellantis. “Quest’anno, Camp Jeep includerà la Jeep Wrangler 4xe 2021 e la Jeep Wrangler 392 2021 e i partecipanti avranno anche la possibilità di vedere per la prima volta di persona i nuovissimi Grand Wagoneer e Wagoneer 2022, così come il tutto- nuova Jeep Grand Cherokee L. 2021 Nello stand di Ram, i clienti avranno l’opportunità di vedere anche la nuovissima Ram 1500 TRX 2021 “.

