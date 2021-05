Jeep Wrangler 4xe: anteprima europea fissata per il 27 maggio

Jeep ha confermato nelle scorse ore che il 27 maggio alle 11:30 presenterà in anteprima europea la nuova Jeep Wrangler 4xe ibrida plug-in.

La casa automobilistica americana definisce la Wrangler 4xe la versione più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzata dell’iconico fuoristrada e inoltre rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio ed è un ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma.

Jeep Wrangler 4xe

Jeep Wrangler 4xe: annunciata l’anteprima europea per il 27 maggio

Se avete seguito i nostri ultimi articoli, allora sicuramente saprete che la Wrangler ibrida plug-in è già disponibile su ordinazione in Italia. Più precisamente, il brand di Stellantis ha aperto gli ordini il 5 maggio.

Oltre alla First Edition, la gamma della Jeep Wrangler 4xe si compone delle versioni Sahara, Rubicon e 80º Avversario. Quest’ultima variante è stata realizzata per celebrare gli 80 anni della casa statunitense. Inoltre, acquistando la vettura sarà possibile accedere al programma di finalizzazione Jeep Wave che include nel prezzo due tagliandi di manutenzione programmata e assistenza statale h24.

La nuova Wrangler4xe viene proposta soltanto con un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri capace di generare 272 CV di potenza e 400 nm di coppia massima. Accanto al propulsore endotermico troviamo due motori elettrici (uno montato su ciascun asse) in grado di generare 145 CV.

Complessivamente, il fuoristrada ibrida plug-in eroga 380 CV e 637 nm. Il gruppo propulsore è affiancato da un cambio automatico a 8 rapporti. Secondo quanto affermato dal produttore americano, la vettura dispone di una batteria da 17 kWh che assicura all’incirca 40 km di autonomia con una singola ricarica in modalità 100% elettrica.

Ecco le caratteristiche del finanziamento Jeep Free

Per questo mese di maggio, Jeep propone un particolare finanziamento chiamato Jeep Free che consente di acquistare la vettura da 69.550 euro in versione Unlimited Sahara versando soltanto un anticipo di 20.000 euro. Infatti, non è previsto alcun pagamento mensile ma soltanto una maxi rata finale pari a 41.003,71 euro.

L’anticipo include anche 30.000 km complessivi (+0,10 centesimi di euro per ogni km percorso in più). Al termine dei due anni è possibile sostituire, restituire o tenere la vettura. Qui sotto trovate l’anteprima che riporta al video di presentazione su YouTube il quale sarà attivo il 27 maggio alle 11:30.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI