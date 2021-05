Jeep ha bisogno di tre nuovi SUV in India

Attualmente Jeep è presente in India con due modelli. Il primo ad arrivare è stata la rinnovata Compass che viene prodotta localmente. Successivamente è arrivato anche il nuovo Wrangler. Anche questo modello viene assemblato in India. La casa automobilistica americana che fa parte del nuovo gruppo Stellantis ha però intenzione di crescere ancora nell’importante mercato indiano per poter affrontare ad armi pari temibili avversari quali Tata, Toyota, Mahindra e Hyundai.

Per farlo però dovrà lanciare nuovi modelli. In particolare gli addetti ai lavori di quel paese ritengono che Jeep necessiti di almeno 3 nuovi SUV per poter essere finalmente competitiva in India. Attualmente Jeep sta lavorando allo sviluppo di un’auto sotto i quattro metri che sarà lanciata probabilmente il prossimo anno in India. Iniziato il suo sviluppo sotto la guida dell’ex amministratore delegato di Jeep India, Kevin Flynn, questo progetto sta andando avanti.

Con un SUV al di sotto dei quattro metri Jeep entrerà in uno dei segmenti più competitivi del mercato e sarà in grado di incidere sulle vendite di altri OEM e acquisire nuovi clienti avendo un prodotto in quella fascia di prezzo. Sappiamo già che anche produttori come Volkswagen e Skoda hanno piani per questo segmento.

Altro modello che nei prossimi anni farà parte della gamma di Jeep in India è il famoso SUV a 7 posti che sarà commercializzato anche in altre parti del mondo e che forse anche in India si chiamerà Commander. Questo modello con 7 posti ha il nome in codice H6. È un’auto completamente nuova. Il Global Head of Jeep Design, Ralph Gilles, ha confermato: “L’H6 è un veicolo assolutamente personalizzato. Ci sono davvero due pezzi rimasti dalla sua macchina donatrice la Compass, è un veicolo costruito appositamente.”

“Sarà il nostro primo SUV (di medie dimensioni) a tre file. ” Sappiamo che l’auto utilizzerà la più potente versione da 200 CV dal motore da 2,0 litri utilizzato sulla Compass. Avrà un cambio automatico a 9 marce. L’auto ovviamente avrà 4WD e altre caratteristiche del segmento. Questa macchina siederà proprio sotto Wrangler nella gamma della casa americana in India. Farà concorrenza a vetture come Volkswagen Tiguan AllSpace, Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Ford Endeavour, MG Gloster, Mahindra Alturas G4 e Isuzu MUX. Arriverà il prossimo anno.

Infine il terzo modello ad arrivare dovrebbe essere un SUV di segmento C che rispetto alla Compass abbia un prezzo di partenza più basso e che sia capace di sfidare ad armi pari modelli economici come Hyundai Creta. Anche questo modello dovrebbe essere inedito e appositamente lanciato per l’India e altri mercati affini. Vedremo se un simile SUV arriverà.

