Logo Jeep 4xe sulla maglia della Juventus 2021/2022

La Juventus è pronta a tornare in campo per la finale di Coppa Italia e nell’ambito di questo ritorno ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2021-2022, che oltre a riportare il logo dell’azienda americana Jeep, ora sfoggia un nuovo ed elettrizzante elemento di accompagnamento. Ci riferiamo al logo 4xe, la nomenclatura portata dai modelli Jeep elettrificati, come Compass, Renegade e ovviamente sull’iconica Jeep Wrangler 4xe, la più tecnologicamente avanzata nella storia del marchio.

La presenza del logo Jeep 4xe vuole sottolineare l’evoluzione del brand automobilistico americano del gruppo Stellantis verso una mobilità sostenibile. La vecchia signora torinese indosserà per la prima volta la sua nuova divisa in occasione della partita di Coppa Italia del 19 maggio. I modelli ibridi plug-in Jeep 4xe offrono le migliori prestazioni e dinamiche di guida di qualsiasi SUV Jeep fino ad oggi. Sono letteralmente in grado di “andare ovunque e fare qualsiasi cosa”, per citare l’affermazione del noto marchio “Go Anywhere, Do Anything”.

Il fatto di aver deciso di inserire il logo Jeep 4Xe mette in evidenza la volontà del marchio americano di puntare sempre di più sull’elettrificazione della gamma che nei prossimi anni sarà sicuramente sempre più presente in Jeep.

Continua dunque anche per la prossima stagione il connubio tra Jeep e Juventus. Questo ovviamente grazie alla famiglia Agnelli proprietaria del famoso club calcistico di Torino e azionista di maggioranza di Exor che controllava il gruppo Fiat Chrysler che adesso si è fuso con PSA per dare vita al nuovo gruppo Stellantis. Si spera ovviamente che la collaborazione tra le due aziende possa continuare a dare buoni frutti anche nel corso dei prossimi anni.

