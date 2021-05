Fiat lancia “Argo Week” con grossi sconti

Nonostante in Brasile Fiat stia dominando in lungo e in largo il mercato delle auto come dimostrano le vendite degli ultimi mesi, la principale casa automobilistica italiana ha deciso di incrementare ulteriormente le sue vendite lanciando la cosiddetta “Argo Week”.

In Brasile Fiat lancia la cosiddetta “Argo Week”

Si tratta di una campagna promozionale che prevede forti sconti per la berlina Argo che durerà fino a sabato 22 maggio. Valido per tutto il Brasile, offre prezzi e condizioni speciali per diverse versioni della celebre vettura che già adesso risulta essere una delle più vendute nella sua categoria e anche in assoluto.

Fiat evidenzia l’offerta per la versione entry-level, Argo 1.0, che passa da un prezzo di R $ 59,890 a R $ 54,890. Oltre allo sconto, l’acquirente può ottenere un finanziamento in 60 rate di R $ 526, con un acconto del 60%, o 48 di R $ 1.070 con un acconto del 30%. Inoltre, il sito Web del marchio mostra le unità dei concessionari nella regione dell’acquirente con promozioni, consentendo ai clienti di iniziare a negoziare con il venditore direttamente online.

Vale la pena ricordare che questi sconti riguardano solo singole unità che si trovano in pronta consegna presso i concessionari e la disponibilità possono variare di volta in volta in base anche alla città o alla concessionaria.

È interessante notare che la cosiddetta “Argo Week” si svolge nel mese in cui la Fiat Argo è in testa alle vendite dopo la prima metà del mese, garantendo a Fiat una doppietta visto che la seconda auto più venduta in Brasile nella prima metà di maggio è il pick-up Strada.

Grazie a questa campagna promozionale senza precedenti Fiat Argo dovrebbe avere uno dei suoi migliori mesi nel mercato auto del Brasile. Sempre a proposito di Fiat Argo, segnaliamo anche che quest’anno è previsto il debutto della versione con motore 1.3 e cambio automatico CVT, importante rinforzo per le vendite.

