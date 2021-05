Fiat Cronos auto più venduta in Argentina nel 2021

Nel febbraio 2018, la berlina Fiat Cronos è arrivata sul mercato in Argentina per rivoluzionare il segmento delle piccole berline. Si tratta di un’auto di produzione argentina venendo prodotta nello stabilimento Stellantis di Cordoba, una vettura che ha debuttato su una nuova piattaforma con standard di sicurezza elevati. L’auto di Fiat 2 mesi fa, è diventata il modello più venduto in Argentina, prendendo il posto di Toyota Hilux.

Progettato dal tedesco Peter Fassbender per il marchio italiano, questo modello ha portato come grande novità la premiere della nuova piattaforma MPS, che ha garantito un investimento di 500 milioni di dollari da parte del marchio Fiat nello stabilimento di Ferreyra, provincia di Córdoba, per la sua produzione. Allo stesso tempo, questa piattaforma è la stessa di quella costruita in Brasile per realizzare un altro modelli di successo in America Latina: Fiat Argo, la versione hatchback che però utilizza un’altra piattaforma, la MP1.

Il vantaggio di queste due piattaforme che hanno dato vita a Fiat Cronos e Argo, è soprattutto quello di fornire una maggiore resistenza alla torsione e agli urti, essendo più leggere e sicure rispetto ai modelli precedenti del marchio.

Fiat Cronos dunque grazie alle sue caratteristiche è riuscita a diventare un vero e proprio classico nel mercato argentino dove le berline sedan continuano ad essere molto apprezzate e grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante ha convinto i clienti argentini che ormai da molti mesi grazie ai loro acquisti la rendono l’auto più venduta nel paese.

Ovviamente la principale casa automobilistica italiana si augura che il dominio possa continuare anche nei prossimi mesi e che alla fine la sua berlina possa laurearsi auto più venduta del 2021 anche a fine anno.

