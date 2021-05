Stellantis Sud America: ecco il nuovo consiglio di amministrazione

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore la composizione del consiglio di amministrazione per il Sud America. Ci sono 23 dirigenti che riporteranno direttamente ad Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America.

I nomi sono stati presentati dallo stesso Filosa nel corso di un evento interno virtuale da lui condotto e accessibile a tutta l’azienda, in cui ha riportato e commentato i risultati e i piani futuri dell’azienda.

Alexandre Aquino, responsabile di Jeep Sud America

Stellantis: Antonio Filosa ha presentato nelle scorse ore il nuovo consiglio di amministrazione per il Sud America

Tutti i membri del consiglio facevano già parte del consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA, i due gruppi che a gennaio di quest’anno si sono fusi per formare Stellantis – il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo che ha chiuso il suo primo trimestre come leader dei mercati europeo, sudamericano, brasiliano e argentino per quanto riguarda auto e veicoli commerciali leggeri.

“Sono colleghi che portano un’enorme quantità di conoscenze, competenze e innumerevoli Opportunità di sinergie dalle due vecchie società, che rappresentano un enorme capitale per Stellantis. Ora sono responsabili della conduzione delle strategie nelle rispettive aree, completamente focalizzate sui clienti, sugli allineamenti globali e regionali, sulla ricerca di sinergie e risultati e sul consolidamento di un forte spirito di squadra. Auguro a tutti il ​​successo“, ha dichiarato Antonio Filosa.

Márcio de Lima Leite, responsabile delle relazioni legali e istituzionali per il Sud America

Di seguito, riportiamo i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Stellantis Sud America:

Alexandre Aquino – responsabile di Jeep Sud America

André Montalvão – responsabile delle operazioni commerciali di Peugeot e Citroën Brasile

Breno Kamei – responsabile di Ram e della pianificazione di prodotti per il Sud America

Cristiani Campos – responsabile della pianificazione e delle sinergie per il Sud America

Emanuele Cappellano – responsabile dell’area finance per il Sud America

Erica Baldini – responsabile delle risorse umane e della trasformazione per il Sud America

Everton Kurdejak – responsabile delle operazioni commerciali di Jeep e Ram in Brasile

Fabrício Biondo – responsabile della comunicazione per il Sud America

Felipe Daemon – responsabile di Peugeot Sud America

Fernando Varela – responsabile del reparto importazioni delle Ande & America centrale

Frederico Battaglia – responsabile del marketing e della comunicazione di Stellantis Sud America

Gabriel Cordo Miranda – responsabile delle operazioni commerciali di Peugeot, Citroën e DS Automobiles in Argentina

Geraldo Barra – responsabile customer experience per il Sud America

Herlander Zola – responsabile di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali Fiat in Brasile

Giuliano Almeida – responsabile del settore acquisti e della catena di fornitura per il Sud America

Márcio de Lima Leite – responsabile delle relazioni legali e istituzionali per il Sud America

Marcio Tonani – responsabile dei centri di ingegneria tecnica per il Sud America

Martin Zuppi – responsabile delle operazioni commerciali di Fiat, Jeep e Ram in Argentina

Paulo Solti – responsabile ricambi e servizi per il Sud America

Peter Fassbender – responsabile design per il Sud America

Pierluigi Astorino – responsabile della produzione per il Sud America

Vanessa Castanho – responsabile di Citroën Sud America

Vincent Forissier – responsabile delle operazioni commerciali in Cile











































