Jeep Grand Commander: il nuovo restyling si mostra senza camuffamento

Grazie alle ultime foto spia pubblicata in rete, abbiamo la possibilità di vedere il nuovo restyling del Jeep Grand Commander. Il SUV a sette posti venduto esclusivamente in Cina riceverà presto un aggiornamento molto simile a quello visto per la Compass.

Si tratta del primo importante update che questo modello sta per ricevere nel mercato cinese, dove viene prodotto e venduto in esclusiva. In particolare, gli scatti “rubati” ci mostrano il corpo completo del SUV a tre file, sia anteriormente che posteriormente.

Jeep Grand Commander 2022 posteriore

Jeep Grand Commander 2022: un prototipo senza camuffamento è stato avvistato in foto spia

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il nuovo Grand Commander dovrebbe essere annunciato ufficialmente entro la fine dell’anno in corso come model year 2022. L’esemplare presente nelle foto porta con sé alcune novità estetiche, soprattutto sul frontale. Queste ricordano il restyling appena rilasciato della Jeep Compass, presentato al pubblico per la prima volta durante il Salone di Guangzhou 2020.

Come detto poco fa, la maggior parte dei cambiamenti si trova nella zona anteriore dove abbiamo dei nuovi gruppi ottici e una calandra leggermente rivista con finiture diverse a seconda dell’allestimento scelto. In questo caso è di colore nero. Il paraurti, invece, è molto diverso in quanto ci sono due aperture orizzontali sotto la griglia e la targa e nuovi fori per le prese d’aria sui lati.

Nella zona posteriore del nuovo Jeep Grand Commander non ci sono molte modifiche, ad eccezione dei nuovi gruppi ottici che ora sono uniti come un unico elemento orizzontale. Il Grand Commander è stato presentato ufficialmente in occasione del Salone di Pechino del 2018, quindi il 2021 sarà il suo quarto anno intero di commercializzazione nel mercato cinese ed è quindi logico che sarà oggetto di un aggiornamento.

Oltre all’esterno, il nuovo restyling del SUV a sette posti dovrebbe ricevere degli aggiornamenti anche nell’abitacolo con i più recenti equipaggiamenti e funzioni multimediali sviluppate dalla casa automobilistica americana. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Jeep Grand Commander 2022 dovrebbe continuare ad essere offerto con gli attuali propulsori.

