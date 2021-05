Fiat Punto, Panda e Tipo che fine faranno?

Si parla tanto del futuro di Fiat con il prossimo piano industriale di Stellantis che se tutto va bene potrebbe arrivare entro fine anno o altrimenti nella prima metà del prossimo. Suscita curiosità sapere cosa possa prevedere in futuro la gamma della casa automobilistica torinese e che fine faranno modelli quali Fiat Punto, Panda e Tipo.

Per quanto riguarda Fiat Punto per un lungo periodo si era ipotizzato il suo ritorno nello stesso stile del modello che tutti conosciamo e che in Italia ha avuto un discreto successo. Si diceva che sfruttando la piattaforma CMP utilizzata da auto quali Opel Corsa e Peugeot 208 sarebbe stato un gioco da ragazzi portare sul mercato una nuova Fiat Punto. A quanto pare però Stellantis potrebbe avere altri programmi per il marchio torinese.

Si dice infatti che, forse per evitare di pestare i piedi ad auto quali Opel Corsa e Peugeot 208 Fiat Punto non tornerà o comunque se tornerà lo farà in una veste diversa e cioè quella di un crossover. Potrebbe dunque essere una Fiat Punto Crossover, il famoso B-SUV che nel 2023 Stellantis produrrà a Tychy in Polonia.

Quanto al futuro di Panda per il momento sappiamo che alla fine della produzione dell’attuale modello tante cose cambieranno per questa auto. Vi sarà uno spostamento di segmento e il design sarà totalmente rivoluzionato ispirandosi a quello della concept Centoventi. Qualcuno si spinge ad ipotizzare che il modello potrebbe addirittura avere un nome diverso.

Altro modello del cui destino si parla tanto è Fiat Tipo. Inizialmente si pensava che una seconda generazione ci sarebbe stata, poi si è detto di no. Adesso si vocifera che il posto di Tipo nella gamma di Fiat potrebbe essere preso da un SUV. Non è chiaro se in questo ultimo caso si tratterà sempre di una Tipo o di un modello totalmente diverso.

