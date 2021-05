Fiat Panda e Fiat 500 le più vendute del primo trimestre in Europa

Sono, come al solito, decisamente ottimi i risultati messi in pratica dalle Fiat Panda e 500 che in Europa registrano riscontri decisamente interessanti in questa primissima fase d’anno. Il primo trimestre 2021 europeo sorride infatti alle due Segmento A di casa Fiat, un certificato della posizione decisamente dominante nel mercato delle city car. Rispetto alla concorrenza, le Panda e le 500 fanno il vuoto.

Guardando quindi al primo trimestre, nel mercato europeo la quota di mercato di Fiat è di poco inferiore al 40% ovvero ferma al 37,7%. Le vendite premiano Fiat grazie anche all’introduzione delle varianti Hybrid di Fiat Panda e Fiat 500, e anche grazie all’introduzione sul mercato della Nuova 500 Elettrica. Il programma di elettrificazione dei modelli di casa Fiat premia quindi in termini di vendite.

A guidare la classifica troviamo la Fiat Panda che gestisce quindi il primo trimestre 2021 in Europa, grazie ad oltre 42mila vetture vendute. Si può comunque notare che praticamente la quasi totalità delle Fiat Panda vendute in Europa si trova in Italia: precisamente l’87% del totale delle vetture vendute in accordo con una quota di mercato superiore al 19%. Decisamente interessanti sono anche i numeri della Fiat 500, anche in accordo con i dati espressi dalla versione completamente elettrica: il primo trimestre europeo segna ben 41mila Fiat 500 vendute. La crescita rispetto al 2020 è pari al 21%, mentre nel caso della 500 il mercato italiano totalizza il 30% delle vetture vendute: la quota di mercato nel caso della Fiat 500 è del 18.6%.

Dal punto di vista delle rivali il risultato è decisamente positivo. Dietro alle Fiat Panda e Fiat 500 troviamo infatti la Toyota Aygo che in Europa si ferma a 21mila unità vendute con un calo registrato rispetto al medesimo trimestre del 2020 pari al -9%. Alle spalle della Aygo c’è invece la Renault Twingo che invece si ferma a 18mila vetture vendute, registrando invece una crescita del 14%.

A seguire trova posto la Volkswagen Up! con 16mila unità vendute, davanti alla Kia Picanto con 15mila vetture vendute e la Hyundai i10 che vende invece 13mila vetture. La top ten è chiusa da altre due vetture della galassia Stellantis: si tratta della Citroën C1 e della Peugeot 108 che registrano rispettivamente 11mila e 10mila vetture immatricolate.

