Pure ad aprile la Fiat Panda è la più venduta: nelle elettriche la 500

In casa Stellantis c’è di che festeggiare in relazione alle vendite confezionate in aprile. La quota del mercato italiano è infatti pari al 40%, un dato interessante sebbene sia ancora condizionato dai ribassi naturali degli ultimi tempi. Di certo le 58mila vetture vendute ad aprile nel nostro Paese non sono un dato indifferente, in decrescita rispetto allo stesso periodo del 2019 (pre Pandemia) e in netta salita rispetto al 2020: in questo caso le vendite sono cresciute addirittura del 2000%. I dati odierni si sommano al primo trimestre 2021 raggiungendo quindi nei primi quattro mesi del 2021 l’importante totale di 238mila vetture vendute in Italia.

A gestire la classifica ci pensa Fiat con le due Segmento A leader ancora una volta. Parliamo della Fiat Panda che ad aprile è un’altra volta davanti a tutti, confermando un trend ormai assodato da tempo. Importantissima è anche la leadership della Nuova 500 Elettrica, a capo infatti della classifica delle elettriche più vendute nel mese: il dato incrementa anche i dati già particolarmente positivi della famiglia 500.

Sempre davanti

La Fiat Panda si trova anche stavolta davanti a tutti con un complessivo di ben 10.253 vetture vendute ad aprile 2021. In questo modo stacca decisamente la Fiat 500 e la Lancia Ypsilon che introducono numeri nell’ordine delle 5mila unità vendute nello stesso mese. Il dato sale a 47.032 Fiat Panda vendute da inizio anno, dati in calo rispetto al 2019 pre Pandemia, ma comunque interessanti se rapportati ai valori attuali. Di certo rispetto alle 18.175 Lancia Ypsilon vendute da gennaio ad aprile, seconda in classifica, il dato premia senza dubbio.

Per quanto riguarda invece le elettriche, comanda la Nuova Fiat 500 Elettrica con un aprile molto positivo visto che le unità vendute sono ben 1.062 su poco più di 5mila 500 vendute nel complesso. Perciò guardando al dato complessivo, da inizio anno la Nuova 500 Elettrica è stata venduta in ben 3.120 unità ovvero un dato che pone l’elettrica di Fiat al 18% delle vendite complessive del modello in Italia. interessante il fatto che la Nuova 500 Elettrica si pone davanti alla Smart ForTwo, con 2.324 vetture vendute, quindi alla Renault Twingo Electric che vende 1.782 vetture e Tesla Model 3 con 1.706 immatricolazioni da inizio anno.

