Jeep: ecco cosa ha detto il CEO Meunier sul futuro del marchio

Christian Meunier è il numero uno di Jeep anche sotto Stellantis. Nelle scorse ore l’amministratore delegato del marchio automobilistico americano ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul futuro del marchio. Meunier ha detto che Jeep avrà un ruolo molto importante all’interno del nuovo gruppo guidato da Carlos Tavares essendo il marchio più globale tra i 14 presenti nella gamma di Stellantis e questo naturalmente è fonte di grandi responsabilità.

Questo anche grazie alla crescita dei SUV che hanno finito per far aumentare di molto le vendite di Jeep che da sempre basa la sua gamma su questo tipo di veicolo. Meunier ha anche detto che l’elettrificazione sarà un pilastro fondamentale nel futuro di Jeep. Il marchio americano conta di elettrificare la sua gamma ma rimanendo comunque coerente con quella che è la sua storia e la sua tradizione.

Meunier ha anche detto che nella crescita di Jeep sempre più fondamentale diventa l’Europa. “L’Europa sta diventando un mercato sempre più grande per noi. Se guardi i risultati dell’ultimo decennio, tra il 2011 e il 2020, le vendite sono quintuplicate. Siamo cresciuti cinque volte e, naturalmente, il Renegade è stato determinante in quella crescita.

Un po’ in Germania, un po’ in Francia, un po’ in Spagna, ma la crescita non è stata così grande come in Italia.” Proprio l’Italia ha rappresentato nel nostro continente il paese che ha fatto da traino alla crescita di Jeep. L’elettrificazione della gamma dovrebbe far crescere il marchio anche in paesi quali Germania e Francia.

Meunier ha confermato che per l’Europa è in arrivo un SUV compatto che sarà prodotto in Polonia. Infine alla domanda su come sarà Jeep tra 5 anni, il numero uno della casa statunitense ha risposto che secondo lui il marchio Jeep sarà ancora molto fedele alle sue radici e al suo DNA.

Nel corso di una lunga intervista il numero uno di Jeep, l’amministratore delegato Christian Meunier ha parlato del futuro del marchio

