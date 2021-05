Fiat E-Ducato: Fiat e GLS ufficializzano la partnership

Nelle scorse ore, a Milano, è stata annunciata ufficialmente la partnership tra Fiat Professional e GLS, uno dei principali player nel mondo dei corrieri. Quest’ultimo testerà in città il nuovo Fiat E-Ducato 100% elettrico per ottenere le migliori prestazioni a impatto zero nell’ambito della logistica urbana sostenibile.

Il nuovo veicolo commerciale a zero emissioni opererà presso la sede di Milano Duomo e il primo esemplare è stato consegnato alla presenza di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e al Clima della Regione Lombardia.

Fiat E-Ducato, il furgone 100% elettrico verrà usato per fare consegne in città

Fiat E-Ducato: il primo esemplare è stato consegnato alla sede di Milano Duomo di GLS

Klaus Schädle, Group Area Managing Director di GLS, ha detto: “Tengo a ringraziare, in primis, l’Assessore per essere qui con noi oggi. Riteniamo che il settore della logistica debba ripensarsi in ottica di sostenibilità ambientale e, ormai da qualche anno, siamo impegnati nel taglio delle emissioni di CO 2 della nostra intera catena del valore. Oggi, con il supporto di Fiat Professional e di Stellantis, muoviamo un passo decisivo su questo nuovo percorso di logistica urbana ad emissioni zero che ci vedrà sempre più protagonisti“.

Salvatore Cardile, responsabile Marketing & Sales LCV di Stellantis Italia, ha invece detto: “Siamo orgogliosi di essere parte di questo ambizioso progetto: da sempre Fiat Professional anticipa e soddisfa le esigenze dei professionisti, rivolgendosi a loro con mezzi sviluppati per essere ideali strumenti di lavoro, pronti ad affrontare ogni sfida del business. Oggi alle consuete prestazioni occorre affiancare una particolare attenzione all’impatto ambientale: non cambiano le missioni, ma vanno affrontate con un nuovo approccio green“.

Il nuovo Fiat E-Ducato è nato proprio da questa filosofia e da milioni di km percorsi lungo un anno di test condotto da oltre 4000 prototipi. Il veicolo commerciale full electric è chiamato a vincere le nuove sfide della mobilità e la collaborazione con GLS rientra nel Progetto Pilota che ha visto, durante la fase di sviluppo ingegneristico della versione elettrica, l’assegnazione di una mini flotta di veicoli pre-serie a clienti strategici in anticipo alla disponibilità dei mezzi sul mercato. Ciò ha permesso il rilevamento dei dati in mobilità elettrica e non più termica.

In questo modo, ogni cliente ha potuto identificare l’E-Ducato ideale per taglia di batteria, tipologie di percorso, km giornalieri, orari e turni di consegna e tipologia di infrastrutture/profilo di ricarica. Il Fiat E-Ducato è pensato per adattarsi alle esigenze specifiche delle singole aziende, con un’autonomia di percorrenza che va da 200 a 360 km, una volumetria di carico da 10 a 17 m³ e una portata fino a 1950 kg.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI