Fiat Fiorino 2022: ecco come potrebbe essere

Il Fiat Fiorino domina il segmento dei furgoni compatti in Brasile in quanto non ha al momento alcun concorrente. Dopo otto anni di presenza nel mercato brasiliano senza neanche un aggiornamento visivo, per fortuna il modello sarà finalmente rinnovato.

Secondo quanto dichiarato dalle ultime indiscrezioni, il Fiorino 2022 riceverà alcuni tratti estetici della Uno 2016, oltre alla gamma di motori del nuovo Strada e degli interni più raffinati. La presentazione ufficiale è prevista entro la fine di quest’anno.

Nuovo Fiat Fiorino, ecco una delle ultime foto spia emerse in rete

Fiat Fiorino 2022: un render ci mostra come potrebbe essere il frontale

Come dimostrato dalle ultime foto spia pubblicate sul Web, Fiat sta già eseguendo dei test con degli esemplari già assemblati su larga scala per validare l’intero processo produttivo. È praticamente l’ultima tappa prima del lancio ufficiale.

Il rinnovamento del modello riguarderà non solo l’aspetto estetico ma anche i propulsori nascosti sotto il cofano. Il Fiat Fiorino 2022 dovrebbe avere, infatti, una nuova gamma di powertrain.

Il modello base manterrà il vecchio motore Fire da 1.4 litri con potenza di 88 CV e 122 nm di coppia. La versione top di gamma, invece, sarà equipaggiata con il nuovo Firefly da 1.3 litri con potenza massima di 109 CV e 139 nm. Indipendentemente dal propulsore, l’unica trasmissione disponibile sarà quella manuale a 5 rapporti.

Il nuovo Firefly garantirà dei consumi inferiori rispetto al vecchio Fire

Con il nuovo motore 1.3, il nuovo Fiorino avrà a disposizione più potenza e coppia, oltre a proporre dei consumi inferiori rispetto a quelli offerti dal Fire 1.4, generando risparmio per i proprietari di flotte.

Ritornando all’aspetto estetico, nelle scorse ore è stato condiviso online un nuovo progetto digitale che ci mostra come potrebbe essere la tre quarti anteriore del nuovo Fiat Fiorino. Qui è possibile chiaramente vedere che il frontale sarà ripreso dalla Fiat Uno 2016.

In particolare, notiamo una presa d’aria collegata ai fari fendinebbia e una griglia superiore collegata ai fari. La zona superiore subirà alcune modifiche accanto al cofano motore per ospitare il nuovo logo Fiat scritto in lettere maiuscole.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il model year 2022 del Fiorino avrà un volante rinnovato con comandi, delle finiture migliorate e una nuova disposizione degli elementi. Infine, sarà presente il sistema di infotainment del nuovo Strada con supporto Android Auto ed Apple CarPlay (anche in modalità wireless).

