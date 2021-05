Nuovo Fiat Fiorino arriverà entro la fine dell’anno | Foto spia

Fiat sta lavorando già da diversi mesi al nuovo restyling del Fiat Fiorino per il mercato brasiliano e sappiamo che il suo debutto ufficiale è previsto entro la fine del 2021. Nelle scorse ore, un noto sito web locale ha pubblicato delle nuove foto spia che ritraggono un prototipo camuffato del model year 2022.

In particolare, il muletto immortalato negli scatti è una particolare unità che viene utilizzata per vedere se tutto funziona correttamente prima dell’inizio della produzione su larga scala. Il documento allegato al parabrezza del nuovo Fiorino conferma che il prototipo in questione è stato usato per testare il powertrain e che le prove sono state fatte per soddisfare il nuovo standard delle emissioni Proconve PL7.

Nuovo Fiat Fiorino tre quarti posteriore

Nuovo Fiat Fiorino: l’ultimo prototipo avvistato in foto conferma la continuazione dei test

Il Fiorino 2022 manterrà il motore Fire Evo da 1.4 litri che però verrà aggiornato per adeguarsi alle nuove leggi sulle emissioni. Quest’ultimo propulsore dovrebbe sviluppare una potenza massima pari a 88 CV e 122 nm di coppia massima. Come l’ultima generazione dello Strada, anche il Fiorino sarà disponibile con il Firefly 1.3 con potenza fino a 109 CV e 139 nm. Entrambi i powertrain saranno abbinati a una trasmissione manuale a 5 rapporti.

Grazie alla nuova omologazione, il nuovo furgoncino avrà di serie i controlli di trazione e stabilità. Anche il sistema di assistenza alla partenza in salita dovrebbe far parte dell’equipaggiamento standard.

A livello estetico, il nuovo restyling del Fiat Fiorino avrà fari e paraurti che hanno debuttato nel 2017 sulla Uno. Le uniche differenze saranno l’adozione del nuovo logo Fiat scritto in lettere maiuscole, della bandiera italiana e della presa d’aria inferiore che sarà a barre, come confermato dall’ultimo prototipo.

Nella parte posteriore, invece, i fanali dovrebbero guadagnare un piccolo cambiamento di forma. Sul profilo laterale, il furgoncino non riceverà alcuna modifica. Per quanto riguarda gli interni, il cruscotto del Fiat Fiorino 2022 sarà completamente rinnovato per assicurare più modernità ed ergonomia ai passeggeri, come visto in precedenti foto spia. Fra le novità attese troveremo un nuovo volante e varie funzioni multimediali.















