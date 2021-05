Peugeot mostra la sua nuova identità durante un panel a Milano

Al Meet di Milano, martedì 11 maggio si è tenuto il panel condotto dal giornalista Nicola Porro e dal direttore generale di Peugeot Italia Salvatore Internullo che ha visto riuniti attorno a un tavolo diversi esponenti del mondo dell’editoria, del lusso, del cinema e del turismo.

Questi hanno raccontato, attraverso le loro esperienze, il valore e l’importanza del brand e della ricerca dell’eccellenza in un contesto di così forti evoluzioni della società in cui viviamo. La casa automobilistica francese ha sfruttato quest’occasione per presentare la sua nuova immagine.

Peugeot, il logo dell’azienda si è evoluto attingendo alla sua storia ma proiettandosi verso il futuro

Peugeot: la casa del Leone ha mostrato la sua nuova immagine al Meet di Milano

Il logo della casa del Leone si evolve, attingendo alla propria storia ma proiettandosi fortemente verso il futuro, assumendo un’immagine bidimensionale, ideale per il mondo digitale in cui viviamo ma anche perfetta espressione di quella lunghissima storia di successi che solo il più antico marchio automobilistico del mondo oggi in attività può vantare. Peugeot ha da lungo tempo anticipato gli attuali e futuri bisogni del mercato in termini di elettrificazione, digitalizzazione e customer experience.

Come detto ad inizio articolo, alla serata sono intervenute molte persone importanti fra cui il direttore generale di IWC Schaffhausen Italia Giuseppe Ambrosini, il presidente e CEO del Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento Guido Fiorentino, il direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti, il professore universitario all’Università Bocconi di Practice Strategy e di entrepreneurship Carlo Alberto Carnevale Maffè, il direttore generale dell’agenzia YES Milano Luca Martinazzoli e l’attore internazionale e storico brand ambassador di Peugeot Stefano Accorsi.

Si è trattato di un evento a 360° che ha visto incontrarsi testimoni culturali, provenienti da mondi molto diversi tra loro, che hanno sviluppato il tema del valore del brand e dell’eccellenza attraverso know-how ed esperienze differenti.

“Siamo orgogliosi di raccontare qui al Meet, centro internazionale di cultura digitale nel cuore di Milano, l’innovazione e l’evoluzione del brand Peugeot, perfetta espressione di un profondo cambiamento in atto nel mondo e sul quale la Casa del Leone ha da tempo scommesso. Profondi cambiamenti che abbracciano un nuovo modo di concepire la mobilità e che Peugeot ha già da tempo fatto vedere con prodotti reali, concreti. Oggi il rinnovamento dell’immagine di marca rappresenta il completamento di una promessa concreta per un brand in forte crescita che fonda le sue radici nella storia ma che è proiettato nel futuro grazie all’elettrificazione, alla profonda digitalizzazione e ad una nuova ed elevata customer experience che è in grado di offrire. È stata una serata che ha visto incontrarsi settori diversi, ma che hanno saputo tutti, attraverso la forza di un marchio, far divenire progetti ed idee, vere e proprie storie imprenditoriali vincenti“, ha dichiarato Salvatore Internullo.



















