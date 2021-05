Nuovi Fiat Doblò e Fiorino: partiti gli ordini in Italia

Il nuovo Fiat Doblò MY 2022 è un veicolo al top della categoria per prestazioni e caratteristiche funzionali, capacità di carico e ridotti costi di gestione, scelto già da 1,8 milioni di clienti dal 2000 ad oggi.

Tra le maggiori novità del nuovo model year c’è il nuovo motore Multijet II da 1.6 litri disponibile in tre livelli di potenza da 90, 105 e 120 CV e che soddisfano le esigenze diverse dei professionisti. Inoltre, è disponibile la nuova versione Trekking con look off-road e una ricca dotazione di serie.

Nuovi Fiat Doblò

Nuovi Fiat Doblò e Fiorino: la casa automobilistica torinese apre ufficialmente gli ordini

A bordo troviamo un nuovo sistema di infotainment con display touch da 7 pollici e supporto Apple CarPlay e Android Auto per essere sempre connessi, oltre agli utili servizi di connettività offerti da Mopar Connect.

Tutto ciò rende ancora più interessante un modello già famoso per maneggevolezza, capacità di carico fino a 1 tonnellata e volumetria fino a 5,4 m³ che lo pongono al vertice assoluto del segmento. Inoltre, il nuovo Doblò è l’unico ad adottare le sospensioni posteriori indipendenti Bi-Link con barra antirollio.

La versione Trekking è disponibile nelle configurazioni Cargo, Cargo Maxi e quella per trasportare fino a cinque persone con omologazione N1. Nel campo della sicurezza e del comfort di guida, il Fiat Doblò Trekking 2022 propone sensori di parcheggio, telecamera posteriore e climatizzatore manuale. Grazie al sistema di controllo della trazione Traction+, il veicolo può affrontare in tutta sicurezza percorsi accidentati e con scarsa aderenza.

Chi desidera mettersi al volante del nuovo Fiat Doblò può contare sull’ampia gamma di soluzioni finanziarie proposte da FCA Bank fra cui Leasys 4PRO, ideale per chi cerca un’alternativa all’acquisto e per chi usa il veicolo per la propria attività professionale.

Per il mese di maggio è previsto un piano da 172 euro al mese con anticipo zero e 59 canoni mensili. FCA Bank mette a disposizione, oltre al leasing, anche il pagamento rateale tradizionale e il programma che permette al cliente di scegliere, alla fine del contratto, se sostituire il veicolo acquistandone uno nuovo, tenerlo pagando la rata finale residua oppure restituirlo.

Disponibile anche il nuovo Fiorino, leader del segmento degli small van

Anche il Fiat Fiorino, pioniere del segmento degli small van, si rinnova introducendo due nuovi propulsori turbo diesel Multijet II da 1.3 litri con potenza di 80 e 95 CV. Questi assicurano una maggiore efficienza in termini di emissioni e consumi.

Confermate le carte vincenti del modello che ne fanno la soluzione ideale per un utilizzo cittadino poiché, grazie alle dimensioni compatte, si dimostra agile nel traffico e facile da parcheggiare, senza rinunciare alla notevole capacità di carico fino a 2,8 m³ e portata fino a 610 kg. A seconda dei mercati in cui viene commercializzato, il nuovo Fiat Fiorino è disponibile nelle configurazioni Cargo e Combi e in tre allestimenti chiamati Base, SX e Adventure.

