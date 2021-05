Fiat Mobi: aprile è stato un mese storico

Se il mese di marzo è stato storico per la Hyundai HB20, aprile è stato più che speciale per Fiat Mobi: con 6.861 immatricolazioni registrate – più della metà nel Minas Gerais, il più grande mercato nazionale per le società di noleggio -, la più piccola della Fiat ha superato le 6.725 unità del mese precedente ottenendo il miglior risultato dal lancio.

Inoltre, questa è stata la prima volta che Fiat Mobi, non considerando le vendite di veicoli commerciali leggeri, è stata l’auto più venduta in Brasile. La Renault Kwid, la sua più grande rivale, ha chiuso il mese con 4.358 unità, circa 700 in meno rispetto a marzo. Ma la Volkswagen Up! , il cui ritiro è stato confermato dal produttore, ha completato l’elenco dei modelli di ingresso con solo 81 unità.

Nella fascia media, la Hyundai HB20 (6.849) ha ripetuto l’expolit del mese precedente. La grande novità del mese è stata la VW Gol (6.420) davanti a una Chevrolet Onix (6.402) che è ancora ostacolata dalla mancanza di componenti e dall’arresto della produzione. Così il vantaggio di quasi 3 mila unità a marzo sulla Fiat Argo (5.383) è sceso a poco più di mille.

Dunque per Fiat Mobi sicuramente una buona notizia. Il veicolo sembra aver finalmente convinto i consumatori brasiliani che inizialmente erano stati un po’ tiepidi nei suoi confronti a differenza di quanto avvenuto con altre vetture che la principale casa automobilistica italiana vende in quel paese. Tra l’altro questo risultato arriva in un momento molto positivo per Fiat in quel mercato come testimoniano gli ottimi risultati di vendita raggiunto da molti modelli tra cui oltre a Fiat Mobi ricordiamo anche Strada, Toro e Argo.

Ti potrebbe interessare: Fiat: 3 modelli sul podio delle auto più vendute in Brasile

Il mese di aprile è stato storico per Fiat Mobi che in Brasile ha ottenuto il suo miglior risultato di vendite dal suo lancio

Ti potrebbe interessare: Stellantis domina in Brasile nella prima metà di aprile grazie a Fiat

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI