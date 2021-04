Stellantis domina in Brasile nella prima metà di aprile grazie a Fiat

Il gruppo Stellantis grazie in particolare ai marchi Fiat e Jeep continua ad essere la grande protagonista del mercato brasiliano anche nella prima metà del mese di aprile. Il gruppo guidato da Carlos Tavares è riuscito a piazzare 3 modelli tra i primi quattro più venduti in quel paese. La prima metà del mese di aprile ha segnato un forte calo della quota di mercato dell’ex leader Chevrolet Onix. Scossa dal blocco della produzione in fabbrica e già minacciata dalla Fiat Strada dallo scorso anno, la berlina è stata solo la quinta vettura più venduta in Brasile nel periodo.

Per Stellantis continua il dominio in Brasile nella prima metà di aprile

A marzo, il modello aveva già perso la leadership dell’anno a favore di Strada. È il pick-up Fiat, tra l’altro, a guidare le vendite nella prima metà di aprile. Il veicolo ha totalizzato 6.045 unità immatricolate. Il secondo posto tra le auto più vendute in Brasile nella prima metà del mese di aprile va a Fiat Toro. Il pickup medio ha venduto 3.714 unità.

La Jeep Renegade, invece, ha totalizzato 3.408 immatricolazioni e ha ottenuto il quarto posto. Tra i due modelli di Stellantis si è messa Hyundai HB20. La vettura della casa coreana ha ottenuto il terzo posto con 3.579 unità immatricolate.

Chiudendo la lista dei cinque best seller nelle prime due settimane, Onix ha aggiunto 3.123 immatricolazioni al suo totale per il 2021 piazzandosi al quinto posto nella prima metà di aprile.

Il 2021 dunque si conferma un ottimo anno per Stellantis il Brasile. Il nuovo gruppo grazie a Fiat e Jeep sta dominando il mercato brasiliano e la situazione dovrebbe migliorare ancora nei prossimi mesi.

