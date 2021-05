Nuova Alfa Romeo 8C: ecco cosa ci siamo persi

In base all’ultimo piano industriale di Alfa Romeo dell’era Sergio Marchionne, la gamma della casa automobilistica del Biscione si sarebbe dovuta arricchire entro la fine di quest’anno di una nuova Alfa Romeo 8C. La super car sarebbe dovuta essere il fiore all’occhiello della nuova gamma dello storico marchio milanese che nel frattempo si sarebbe arricchita con nuovi modelli.

Sappiamo che le cose non sono andate così, dopo la morte di Sergio Marchionne nessuna novità importante ha arricchito la gamma di Alfa Romeo e il progetto di una nuova Alfa Romeo 8C sembra essere tramontato definitivamente. La vettura aveva suscitato grande curiosità tra i numerosi fan del Biscione per le sue caratteristiche che erano state anticipate da Sergio Marchionne. La vettura infatti che probabilmente sarebbe stata lanciata in edizione limitata, avrebbe avuto un motore ibrido da oltre 800 cavalli, diventando la vettura stradale della casa automobilistica del Biscione più potente di sempre.

La nuova Alfa Romeo 8C avrebbe avuto bisogno di meno di tre secondi per raggiungere i 100 km / h da fermo, quindi l’auto sarebbe stata sicuramente all’altezza della tradizione e della storia di Alfa Romeo per quanto riguarda le prestazioni. L’auto avrebbe adottato un layout a trazione integrale. Difficilmente in futuro vedremo tornare un simile modello nella gamma di Alfa Romeo anche se in verità lo scorso anno era stato detto che il Biscione avrebbe potuto portare sul mercato una nuova auto sportiva in collaborazione con Maserati.

Ma con il nuovo amministratore delegato Jean-Philippe Imparato i piani sembrano essere cambiati. Si punterà su modelli di volume che possano far crescere le vendite e sulle auto elettriche, visto che inevitabilmente ormai il mercato guarda sempre più a questo tipo di tecnologia anche a causa delle norme sulle emissioni sempre più restrittive. Dunque se in futuro un’auto sportiva farà di nuovo capolino nella gamma del Biscione si tratterà di un modello completamente elettrico.

Alfa Romeo 8C

