Concorso d’Eleganza di Aci Storico, appuntamento dal 14 maggio

C’è in calendario un appuntamento molto atteso da tutti gli amanti delle auto d’epoca o di interesse storico. Parliamo del Concorso d’Eleganza di Aci storico. Infatti è stata confermata la gara di concorso direttamente dall’Automobile club Italiano per il prossimo 14 maggio. Si tratta di una tre giorni (dal 14 al 16 maggio) che si svolgerà a Trieste. E le auto in esposizione saranno tante dal momento che il concorso è aperto a veicoli che sono stato prodotti ad iniziare dal 1910 e fino a tutto il 1979.

Un concorso evento moto atteso

Ricapitolando, dal 14 al 16 maggio 2021, a Trieste prenderà il via il con concorso che prende il nome proprio dalla città veneta. Concorso d’Eleganza Città di Trieste, così si chiama quella che può essere considerata una autentica kermesse. Gli organizzatori sono quelli dell’Automobile Club di Trieste insieme all’Associazione Amatori Veicoli Storici (AAVS). Il patrocinio della manifestazione è dell’Automobile Club nazionale.

Il sito dove tutti i veicoli saranno mostrati è Piazza Unità d’Italia a Trieste, in una splendida location che si affaccia sul mare con una pavimentazione in pietra arenaria che darà fascino alla sfilata di veicoli che per gli appassionati rappresentano sicuramente autentici gioielli.

Per l’occasione ci saranno anche dei motoveicoli. Questo in via del tutto eccezionale visto che per l’occasione si festeggia anche il centenario della Moto Guzzi. In più una gara di regolarità, sempre per veicoli classici. Infatti nella tre giorni è prevista anche la Mittel European Race.

Il programma completo della tre giorni

Il Concorso d’Eleganza Città di Trieste è un evento a inviti perché non sono previste iscrizioni volontarie. Le auto dovranno essere iscritte al Registro Aci storico. Questo garantirà la qualità dei veicoli esposti dal momento che è proprio l’Automobile Club con i suoi esperti a stilare la lista dei veicoli di interesse storico particolare e da salvaguardare.

La manifestazione sarà predisposta su 7 classi divise per decenni, dal 1910 al 1919, dal 1020 al 1929 e così via fino alle auto costruite tra il 1970 ed il 1979.

L’esposizione dei veicoli avrà inizio nella sopracitata location nel pomeriggio del 14 maggio prossimo. Dal momento che è un concorso, sabato 15 e domenica 16 maggio ci sarà la valutazione della giuria che decreterà il vincitore in ciascuna delle 7 classi ed il vincitore generale per un il trofeo “Concorso di Eleganza Città di Trieste”. Oltre al voto della giuria, per decretare il vincitore si farà ricorso anche alla giuria popolare, con votazione tramite smartphone come nella stragrande maggioranza dei concorsi pubblici di questo tipo.

La cerimonia finale per premiare i vincitori è prevista per le ore 12:30 di domenica 16 maggio sempfre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Tornando alla corsa di regolarità per auto storiche, cioè la già citata Mittel European Race, sarà sempre in Piazza Unità d’Italia che diventerà sede della partenza e dell’arrivo di questa gara di auto storiche arrivata alla quinta edizione.

