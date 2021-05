Nuova Alfa Romeo Giulia: sarà così?

Sul web nelle scorse ore è salito alla ribalta un nuovo render che prova ad immaginare come sarà il design della nuova Alfa Romeo Giulia quando finalmente la berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione farà finalmente il suo debutto sul mercato in versione restyling di metà carriera, cosa che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno, secondo quelle che sono le ultime voci in proposito.

Il render di cui vi parliamo è stato realizzato dal designer Mirko del Prete il quale ha immaginato una nuova Alfa Romeo Giulia con un frontale sicuramente più imponente rispetto a quello della vettura attualmente presente sul mercato con in particolare un paraurti più massiccio. Altra cosa che notiamo nella zona anteriore della vettura di Alfa Romeo immaginata in questo render è la presenza di gruppi ottici con fari più sottili a led in chiaro riferimento a quello che è lo stile del concept Alfa Romeo Tonale.

Altre differenze tra questa nuova Alfa Romeo Giulia immaginata e l’attuale modello sono rappresentate dalla presenza di un cofano che sembra più lungo ma con meno nervature di quello attuale, dalla presenza di prese d’aria dalle dimensioni maggiori di quelle attuali e una linea di cintura che è chiaramente più orizzontale rispetto al modello attuale.

Ovviamente si tratta di una semplice ricostruzione di come sarà la nuova Alfa Romeo Giulia e non sappiamo se effettivamente l’auto sarà così. Al momento infatti quello che possiamo dire su questa auto è che comunque i cambiamenti attesi dovrebbero essere piuttosto limitati. Staremo a vedere dunque quali saranno le novità che questo aggiornamento di Alfa Romeo Giulia porterà l’anno prossimo alla berlina di segmento D del Biscione.

