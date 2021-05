Dodge Challenger SRT Super Stock: pronto il pacchetto HPE1000

La Challenger attuale è la terza generazione ed è disponibile dal 2008. Nel corso degli ultimi anni, la casa automobilistica statunitense ha introdotto vari aggiornamenti per mantenere fresca la sua vettura.

L’ultimo riguarda il lancio della Dodge Challenger SRT Super Stock che si posiziona un gradino sopra la versione Hellcat Redeye per rivendicare il primo posto nella line-up. A livello di caratteristiche abbiamo un motore con potenza di 819 CV, degli pneumatici progettati appositamente per le drag race e presi in prestito dalla Demon, alcune revisioni alle sospensioni e così via.

Dodge Challenger SRT Super Stock Hennessey HPE1000

Dodge Challenger SRT Super Stock: pronto un pacchetto di upgrade per la muscle car top di gamma

Di recente, Hennessey Performance ha deciso di mettere le mani sulla potente muscle car per aumentare le sue prestazioni. In particolare, il tuner con sede in Texas ha sfruttato il suo pacchetto di aggiornamento HPE1000 che va ad incrementare le performance dell’auto. Nel video presente in fondo all’articolo è possibile vedere un test drive e i risultati sul banco di prova. Si tratta più specifico di un esemplare in viola/nero.

Secondo quanto dichiarato da Hennessey Performance, il pacchetto HPE1000 installato sulla “normale” Challenger SRT Hellcat permette al motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri di sviluppare 1026 CV e 1314 nm di coppia massima, oltre a consentire alla muscle car di impiegare soli 2,8 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e di completare un quarto di miglio in 9,9 secondi.

In base alle prove condotte sul banco, adesso la Challenger SRT Super Stock è capace di scaricare sulle ruote posteriori circa 822 CV e 992 nm. Purtroppo, non conosciamo al momento nello specifico le modifiche introdotte dal pacchetto HPE1000 per la muscle car top di gamma ma dovrebbero essere le stesse viste sulle altre vetture dotate di questo pack fra cui la sostituzione del compressore volumetrico.

Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sulla Dodge Challenger SRT Super Stock modificata da Hennessey Performance vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.























































