Dodge Challenger SRT Super Stock affronta una Hellcat Redeye modificata | Video

Da quando Dodge ha deciso di ritirare dal mercato l’esclusiva Demon nel 2019, la casa automobilistica statunitense ha rilasciato diverse versioni della Challenger che si avvicinano sempre di più alla potente muscle car.

Al di sopra della Hellcat Redeye c’è la Dodge Challenger SRT Super Stock che al momento è la variante più potente della coupé muscolosa a due porte. Vista la potenza in più della Super Stock (anche se parliamo di soli 10 CV), dovrebbe mostrare alla Redeye i suoi fanali posteriori.

Dodge Challenger SRT Super Stock: Hennessey la mette a confronto con una Hellcat Redeye modificata

Nel confronto fatto da Hennessey Performance (trovate il video in fondo all’articolo) però abbiamo uno scenario molto diverso. Questo perché la Challenger SRT Super Stock è completamente originale mentre la Challenger SRT Hellcat Redeye ha ricevuto alcuni aggiornamenti da parte del famoso tuner texano.

Di serie, il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della Super Stock eroga appena 10 CV in più rispetto a quello della Redeye, per un totale di 819 CV. Tuttavia, la Hellcat Redeye di Hennessey Performance è dotata di una serie di componenti personalizzate tra cui puleggia superiore ed inferiore, collettori a tubo lungo in acciaio inossidabile, convertitori catalitici ad alto flusso, nuova presa d’aria, nuovi iniettori di carburante, rimappatura dell’unità di controllo motore e altro ancora.

Grazie a tutte queste modifiche, adesso la muscle car produce 1014 CV di potenza e 1284 nm di coppia massima (anziché 957 nm). La Dodge Challenger SRT Super Stock è dotata di ammortizzatori Bilstein modificati per la corsa, abbinati a pneumatici Nitto NT05R 315/40R18 realizzati appositamente per le drag race assieme a cerchi in alluminio da 18”.

Diverse componenti hardware presenti a bordo della muscle car top di gamma sono state prese proprio dalla Demon. Esempi sono Line Lock, Launch Assist, Launch Control, Torque Reserve e Power Chiller. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione condotta da Hennessey Performance, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI