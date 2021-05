Ferrari 812 Competizione si mostra nel dettaglio in un nuovo video

Pochi giorni fa Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova Ferrari 812 Competizione che è disponibile con due differenti carrozzerie: coupé e Ferrari 812 Competizione A (Aperta). Si tratta di una nuova supercar con motore V12 progettata appositamente per correre in pista.

Sicuramente la versione decappottabile è stata la più grande novità della giornata in quanto la versione coupé è stata svelata in anteprima un paio di settimane prima ad alcuni clienti VIP della casa automobilistica modenese.

Ferrari 812 Competizione motore

Ferrari 812 Competizione: interno ed esterno nel dettaglio grazie a un video

Dopo qualche giorno abbiamo finalmente scoperto il nome di questa nuova variante alleggerita e potenziata, identificata da una denominazione usata dal cavallino rampante in altre versioni potenziate come la F40 Competizione o la 365 GTB/4 Competizione (entrambe varianti da corsa dei rispettivi modelli).

Anche se sembra una semplice versione aggiornata della 812 Superfast, in realtà la 812 Competizione dispone di una configurazione aerodinamica che è il risultato di elaborati studi in galleria del vento.

La vettura estrema è dotata di diversi elementi molto particolari come la nuova apertura anteriore più ampia con due prese d’aria laterali e uno spoiler a scomparsa che si attiva solo alle alte velocità. Sulla parte posteriore spicca uno spoiler fisso che ricorda quello utilizzato su alcuni modelli GTO.

I tecnici di Maranello hanno utilizzato un telaio appositamente sviluppato con sospensioni e impianto frenante ottimizzati. La nuova Ferrari 812 Competizione è equipaggiata con un motore V12 aspirato da 6.5 litri capace di sviluppare una potenza pari a 830 CV e 695 nm di coppia massima. Accanto al powertrain troviamo un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Nonostante i numerosi miglioramenti apportati alla vettura e i 30 CV aggiuntivi rispetto alla 812 Superfast, le prestazioni di questa edizione limitata non sono così migliori in quanto riesce a raggiungere la stessa velocità massima pari a 340 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi, ovvero 0,05 secondi in meno rispetto alla Superfast.

Concludiamo questo articolo proponendovi un video pubblicato su YouTube dal canale YOUCAR che ci mostra il design esterno e quello interno delle nuove Ferrari 812 Competizione e 812 Competizione A.













































Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI