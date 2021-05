Nuova Fiat Punto in versione crossover

Si parla tanto del ritorno di Fiat Punto sul mercato. La nuova versione della celebre vettura potrebbe tornare grazie a Stellantis e il suo ritorno sarebbe auspicato da molti. A proposito di questo modello si dice che non sia certo al 100% che tornerà nella stessa veste di come l’abbiamo conosciuta fino ad ora. Infatti più di qualcuno ipotizza che alla fine, se mai Punto dovesse tornare, lo farebbe in una nuova veste: quella di un crossover.

Se Fiat Punto tornerà potrebbe farlo in una veste inedita

Del resto si vedono sempre più SUV e Crossover e dunque inevitabilmente Fiat si piegherà alla nuova moda destinata a durare per molti anni. Sarebbero almeno 3 infatti i SUV che Fiat lancerà nella sua gamma per l’Europa per i prossimi anni. Tornando alla Fiat Punto, dato che sembra possibile il suo ritorno in questa nuova veste, sul web c’è chi ha provato ad ipotizzare come sarebbe un simile modello.

Questa volta ci ha pensato il designer Kleber Silva, non nuovo a questi exploit. Il risultato ovviamente, come sempre accade in questi casi, fa discutere. C’è chi auspica che se davvero ci sarà il ritorno di Fiat Punto, questo possa avvenire in tale maniera e chi invece piuttosto che vedere cambiare così il popolare modello preferirebbe non vederlo più.

Al momento non è nemmeno chiaro se il B-SUV che Fiat ha intenzione di produrre in Polonia nello stabilimento di Tychy dal 2023 sia proprio una Fiat Punto Crossover o un altro modello che non centra nulla. Questo lo scopriremo con il nuovo piano industriale di Stellantis che sarà rivelato tra la fine di questo anno e gli inizi del prossimo. Ricordiamo però che sono due i modelli che Fiat porterà nel segmento B del mercato nei prossimi anni. Dunque oltre al B-SUV aspettiamoci qualcos’altro.

