Maserati MC20: gli interni sono stati sviluppati anche da Alcantara

La Maserati MC20 è l’ultima supercar progettata dalla casa automobilistica modenese che porta con sé una serie di novità interessanti fra cui il nuovo motore V6 Nettuno da 3 litri capace di sviluppare 630 CV di potenza.

La super sportiva del Tridente, però, vanta degli interni con una combinazione di tecnologia e artigianalità studiata su misura ed è il risultato della collaborazione fra i designer del Centro Stile Maserati e quelli del Complex Manufacturing di Alcantara. I designer e i tecnici sono stati in grado di creare delle personalizzazioni uniche per la MC20 tramite l’ausilio di tecnologie complesse.

Maserati MC20 con sedili in alcantara

Maserati MC20: l’abitacolo è caratterizzato da tecnologia e artigianalità studiata su misura

Fra le caratteristiche presenti nell’abitacolo della supercar a motore centrale troviamo sedili e pannelli delle portiere con materiale di colore nero con forature laser, interlinea decrescente tra i tagli laser e backing a contrasto. È possibile scegliere due opzioni di colore: Blue e Metallic Grey. Inoltre, Maserati dà la possibilità di optare per l’alcantara in cuoio con backing Metallic Grey.

Secondo quanto dichiarato dal brand di Stellantis, i sedili in alcantara assicurano al pilota un elevato grado di stabilità, anche in caso di accelerazioni laterali. Si tratta di un materiale molto speciale che assicura leggerezza, resistenza all’usura, perfetta aderenza e traspirabilità ed è la scelta perfetta per rivestire tutte le parti di un’auto sportiva come la Maserati MC20.

Oltre alla performance tecnica, l’utilizzo dell’alcantara rende l’abitacolo più elegante e contemporaneo. La grande versatilità di questo materiale permette ai designer della casa automobilistica italiana di personalizzare gli interni delle sue vetture in modo da creare sempre qualcosa di unico e inimitabile.

In aggiunta, l’alcantara si sposa perfettamente con le notevoli prestazioni garantite in questo caso dalla Maserati MC20. Il nuovo V6 biturbo da 3 litri, soprannominato Nettuno, permette alla supercar di proporre delle performance elevate. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 8,8 secondi mentre la velocità massima supera i 325 km/h.

