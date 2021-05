Lancia festeggia le mamme con un video talk show

Il futuro di Lancia passa per la volontà di ragionare su un mondo migliore, dominato dall’innovazione, sicuro e sostenibile. La tecnologia dovrà però andare di pari passo con il rispetto per l’ambiente, con la consapevolezza che la bellezza possa porre le basi del cambiamento vero: sono queste le proposte di Lancia che festeggia oggi la Festa della Mamma col pensiero rivolto alle sue mamme Ambassador della nuova Lancia Ypsilon Hybrid, ovvero tre donne che dopo aver provato la nuova ibrida di Lancia sono diventate protagoniste di un video talk realizzato da Lancia in occasione delle celebrazioni per la Festa della Mamma.

Un video per l’occasione

Il video del talk show impreziosisce quindi questa giornata animata da una discussione che passa da molteplici argomenti, quelli trattati dalle tre mamme Ambassador di Lancia Ypsilon Hybrid.

Per Luca Napolitano, CEO di Lancia, “oltre a essere un omaggio a tutte le mamme abbiamo voluto celebrare anche la loro passione per le automobili. Sono sempre di più le donne che lavorano nel mondo automotive, che partecipano ai raduni di auto classiche e che si ritrovano a raccontare quanto la tecnologia abbia semplificato il loro essere mamme e donne alla guida. Pensiamo al sistema di infotainment della nuova Lancia Ypsilon che permette di rimanere sempre connessi, in piena sicurezza, ascoltando la musica o inviando messaggi. O ancora all’esigenza di offrire ai propri figli un futuro migliore. Con nuova Ypsilon, l’attenzione alla sostenibilità parte dall’interno dell’abitacolo con l’adozione del SEAQUAL® YARN, un materiale sostenibile che nasce dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo. E un domani più verde significa sicuramente avere automobili che consumano poco e inquinano meno come fa Ypsilon Hybrid EcoChic, che consente di entrare nelle zone a traffico limitato delle nostre città con notevoli risparmi”.

Le tre protagoniste

Le tre protagoniste di “Tre mamme e una Ypsilon” sono Valentina Casanova, Product Development Global Fuel Design Responsible in Stellantis, Monica Mailander Macaluso, collezionista di auto d’epoca e Ilaria Brugnotti, giornalista automotive. Sono loro le mamme che Lancia ha voluto lanciare come Ambassador della nuova Ypsilon Hybrid, grazie anche al profondo legame che lega tutte e tre al mondo dell’auto.

Valentina, Monica e Ilaria si sono ritrovate al Centro Stile per chiacchierare fra loro, mettendo al centro l’esperienza alla guida della nuova Ypsilon. Per tutte e tre, l’acquisto della Ypsilon Hybrid è frutto di una scelta precisa visto che l’unica vettura oggi presente nel listino Lancia rappresenta un must per il pubblico femminile che in Italia rappresenta il 62% delle vendite complessive.

Il recente rinnovamento in termini di stile ha portato in dote una nuova griglia verticale e altri dettagli che abbiamo già visto qui. Per Valentina, Monica e Ilaria essere automobiliste, così come essere mamme, è un mestiere che si impara direttamente sul campo. Come si legge nella nota rilasciata da Lancia “La cosa importante è educare alla sicurezza, dentro e fuori l’automobile, insegnare il rispetto, ma anche trasmettere ai propri figli il concetto di automobile come simbolo di libertà, di indipendenza e di affermazione di sé. L’auto, così come un abito che si indossa o una casa che si arreda, è espressione della propria individualità e identità”.

Le più attente ai dettagli

Le analisi di mercato dicono che le donne sono quelle più attente ai dettagli di stile e agli accessori che si possono configurare su un’automobile. La Lancia Ypsilon affascina da sempre il pubblico femminile grazie alla sua eleganza e al suo fascino innato. Decisamente iconica la cornice che ha accolto Valentina, Monica e Ilaria e che fa da sfondo al video, rappresentata da una Lancia Aurelia B24 Spider che testimonia i 115 anni di storia di Lancia e da una Ypsilon Hybrid EcoChic che rappresenta invece il presente e la scelta dell’ibrido secondo Lancia.

Dal momento del lancio sono quasi 30mila le unità vendute: un altro passo verso un futuro votato alla sostenibilità.

