Jeep Gladiator con motore Hellcat diventa ancora più estremo

Fra le aziende di tuning più famose in America a modificare i veicoli di Stellantis c’è Hennessey Performance che di recente ha portato sul mercato diversi progetti interessanti come l’Hennessey Maximus 1000 basato sul Jeep Gladiator Rubicon 2021, capace di sviluppare una potenza superiore ai 1000 CV.

Tuttavia, a Houston c’è un altro preparatore chiamato Tactical Off-Road che ha deciso di rendere il pick-up della casa automobilistica americana ancora più aggressivo, installando sotto il cofano il motore Hellcat.

Jeep Gladiator Hellcat by Tactical Off-Road interni

Jeep Gladiator: ecco la versione Hellcat realizzata da Tactical Off-Road

Proprio questo speciale esemplare è stato recentemente oggetto di un test drive pubblicato su YouTube. Oltre all’installazione del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, il preparatore ha aggiunto un kit di sollevamento delle sospensioni EVO, degli pneumatici Nitto Trail Grapplers da 40”, degli assali Ultimate Dana 60 e dei cerchi KMC. Purtroppo, non sappiamo se l’otto cilindri ha subito un qualche tipo di modifica.

Mentre Ford e Jeep si stanno concentrando su Wrangler e Bronco, c’è un veicolo nel segmento off-road che sembra stare un passo avanti a tutti gli altri grazie al suo ampio supporto proveniente dalle aziende di aftermarket. Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo assistito a diversi progetti custom che vedono protagonista proprio il Jeep Gladiator (JT).

Jeep Gladiator Hellcat by Tactical Off-Road con motore Hellcat

Anziché optare per le modifiche di Hennessey Performance, ci si può accontentare dell’installazione del motore Hellcat pagando 58.995 dollari (48.829 euro). Il video presente in fondo all’articolo è stato suddiviso in più parti in modo da scoprire nello specifico tutte le modifiche apportate a questo Gladiator.

Ad ogni modo, l’intero pacchetto offerto da Tactical Off-Road è disponibile a un prezzo compreso fra 150.000 e 170.000 dollari (124.153-140.706 euro). Se ciò non bastasse, il preparatore ha qualcosa di migliore da offrire sempre per il pick-up di Jeep: l’installazione del motore Hemi V8 della Demon al costo di 68.995 dollari (57.106 euro).





























































