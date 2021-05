Nuova Citroën C3: prodotto 1 milione di esemplari

La terza generazione della Citroën C3 ha raggiunto un traguardo molto importante: 1 milione di esemplari prodotti nello stabilimento di Trnava (Slovacchia). Lanciata a novembre 2016, la C3 ha dato un nuovo impulso al brand francese, introducendo una nuova identità stilistica che si ritrova sui modelli attuali della gamma e confermando la promessa di comfort che rappresenta una vera firma per Citroën.

La nuova C3 è un modello dalla personalità decisa e coronato dal successo. Nel 2020, la vettura si è piazzata nella top 7 del suo segmento in Europa. Inoltre, si posiziona fra i primi tre modelli più venduti del suo segmento nei principali mercati come Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Slovacchia, Bulgaria, Belgio e Danimarca.

Nuova Citroën C3 esemplari prodotti

Citroën C3: l’ultima generazione ha raggiunto il traguardo del milionesimo esemplare prodotto

Grazie a questo successo commerciale, la Citroën C3 si conferma come la best-seller della casa automobilistica francese. La terza generazione dell’auto possiede numerosi punti di forza.

Per continuare il suo successo, il brand di Stellantis ha deciso di lanciare lo scorso anno un restyling per rafforzare tutte quelle caratteristiche che la rendono così diversa e attraente. La vettura di ultima generazione è immediatamente riconoscibile grazie a un carattere deciso, una firma grafica distintiva e uno stile unico in un mercato molto stereotipato.

Dallo stile moderno che esprime energia e senso di protezione, la C3 non somiglia a nessun altro veicolo del suo segmento. Al momento del lancio avvenuto nel 2016, la C3 è stata il primo modello in grado di proporre ai clienti un’offerta di personalizzazione completa e coerente.

Nel 2020, la nuova C3 può essere configurata con quasi 97 combinazioni esterne diverse. La personalizzazione consente ad ognuno di affermare pienamente la propria personalità e il proprio stile. In particolare, è possibile scegliere sette tinte per la carrozzeria (fra cui due nuovi colori che esprimono energia), quattro Pack Color sui profili dei fari fendinebbia e sugli Airbump, quattro tinte per il tetto e tre decorazioni per il tetto.

Infine, il 41% degli ordini della nuova Citroën C3 riguarda le versioni top di gamma Shine e Shine Pack, il 65% delle vendite è realizzato con l’opzione bicolore mentre il 68% delle vendite include gli Airbump.

