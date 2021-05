Michelin vuole rendere le strade statunitensi più sicure

Michelin ha annunciato nelle scorse ore una collaborazione con Arity, una società di mobilità e analisi dei dati fondata da The Allstate Corporation, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni basate sui dati per i dipartimenti di trasporti e le città per migliorare la sicurezza stradale negli Stati Uniti.

La partnership fra le due aziende sfrutterà i dati per rendere la mobilità più sicura facendo uso dell’esclusiva esperienza nel data science di MICHELIN Driving Data to Intelligence (TDEI) sui dati dell’analisi del comportamento di guida e del database di Arity contenente dati sul comportamento di guida raccolti da quasi 100 milioni di consumatori connessi.

Michelin: la collaborazione con Arity permetterà di rendere più sicure le strade degli Stati Uniti

Michelin analizzerà miliardi di data point per isolare comportamenti atipici causati o attribuiti alle infrastrutture stradali. Le intuizioni risultanti faciliteranno il processo decisionale e l’ottimizzazione delle infrastrutture per i dipartimenti dei trasporti a livello statale, cittadino e municipale in modo da apportare miglioramenti chiave e dare priorità ai progetti come parte di programmi infrastrutturali per una mobilità più sicura.

Gary Hallgren, presidente di Arity, ha detto: “La lunga storia di Arity, derivante da The Allstate Corporation, ci permette di capire veramente cosa sta succedendo sulle strade e identificare dove ci sono le opportunità per migliorare la sicurezza e l’efficienza complessiva. Arity condivide la passione di Michelin per salvare quante più vite possibili sulle strade e tra la ricchezza e l’unicità dei nostri dati e l’esperienza di Michelin, continueremo a rendere i trasporti più intelligenti, più sicuri e più utili“.

Ralph Dimenna, vicepresidente di Michelin Services and Solutions, ha invece dichiarato: “Con l’infrastruttura stradale una priorità negli Stati Uniti a livello statale e locale, identificare e qualificare le zone a rischio è la chiave per ottimizzare la più grande rete stradale di quattro milioni di miglia del mondo. Michelin capitalizzerà i suoi 130 anni di conoscenza e applicherà algoritmi costruiti con partner strategici europei per la gestione delle strade. Questo approccio di data science approfondito basato sui dati di Arity è fondamentale per creare soluzioni che contribuiscano a una mobilità più sicura“.

Questa partnership è in linea con la strategia di Michelin di sfruttare il data science al fine di fornire intuizioni fruibili e portare soluzioni personalizzate ai propri clienti.

