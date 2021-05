Ferrari 308 GTB Gruppo 4: emozioni su strada | Video

Sound speciale e qualche piccolo funambolismo di guida per la splendida Ferrari 308 GTB Gruppo 4 in livrea Alitalia protagonista del video. Facile abbandonarsi al romanticismo degli anni ’80 scorrendo i fotogrammi di questo breve filmato, che riporta indietro le lancette del tempo, celebrando una mitica berlinetta a 8 cilindri della casa di Maranello.

Le immagini, davvero gradevoli ed intense, mostrano un esemplare della vettura del “cavallino rampante“, che seppe mettersi in luce nel mondo dei rally alcuni decenni fa. Il merito fu di Michelotto, concessionario padovano del marchio e preparatore delle sue auto. In quest’ultima veste approntò diversi esemplari da gara della 308 GTB, destinati alle prove speciali. Lui credeva tanto nel potenziale del modello e i risultati gli diedero ragione.

Pur senza un sostegno ufficiale (ma con le simpatie del Drake), la Ferrari 308 GTB Gruppo 4 seppe adattarsi bene al mondo dei rally, grazie alle sue doti intrinseche e al lavoro di affinamento racing condotto in Veneto. Dagli interventi non fu risparmiato il motore V8 da 3 litri, la cui potenza fu portata da 255 a 300 cavalli. Negli step successivi si spinse anche oltre, raggiungendo la soglia dei 320 cavalli.

Ferrari 308 GTB: un’auto vincente

Tante le vittorie conseguite dalla Ferrari 308 GTB nei campionati nazionali. Con Jean-Claude Andruet giunsero i successi alla Targa Florio e al Tour de France. Il pilota francese avrebbe potuto vincere anche il Tour de Corse, inserito nel mondiale rally. In testa dopo le prime cinque prove speciali, sembrava destinato al gradino più alto del podio, ma un acquazzone improvviso e un’assistenza meno efficace di quella di Jean Ragnotti, lo costrinse a proseguire con le slick, mentre il rivale della Renault era già con le gomme da pioggia. Questo fece sfumare a Jean-Claude Andruet la gloria, costringendolo al secondo posto finale.

Nel 1982, Tonino Tognana mise in cassa il Campionato Italiano Rally, alternandosi alla guida di una “rossa” e di una Lancia 037. Credo che quanto raccontato basti a far comprendere lo spessore agonistico dell’auto, specie se si tiene conto dell’impegno in gara di natura privata e non ufficiale.

La Ferrari 308 GTB Gruppo 4 è la declinazione racing di un modello molto amato dagli appassionati. Uno dei suoi punti di forza è la meravigliosa linea disegnata da Pininfarina, che ne fa un capolavoro d’arte a quattro ruote. La sua silhouette eterna ha superato brillantemente le insidie del tempo, rendendola una vera icona nel settore della auto sportive, dove continua a brillare come una stella, nonostante i molti anni di servizio sulle spalle.

Il video odierno, facendoci vedere in strada una Ferrari 308 GTB Gruppo 4, evoca (specie in chi ha qualche anno in più) i ricordi di un tempo, quando la splendida creatura di Maranello seppe confermare il suo carattere incisivo nei rally. Qui i piloti della supercar del “cavallino rampante” erano incitati dall’abbraccio affettuoso dei tifosi, che si esaltavano al passaggio dell’amata opera emiliana lungo le prove speciali.

