Noleggio auto a lungo termine con chiave virtuale

Novità per i fleet manager che cercano soluzioni nel noleggio auto a lungo termine: arriva la chiave virtuale. Stando alle promesse del Produttore, semplifica l’accessibilità e la condivisione, sicura, dei veicoli. Collegata alla tecnologia della chiave digitale, l’unità telematica Kuantic consente alle aziende di gestire la propria flotta in modalità digitale. Sviluppata insieme a Valeo, la chiave digitale elimina la chiave di accensione classica e la possibilità di passaggio di mano in mano.

Può essere attivata come opzione con tutti i servizi telematici base forniti da Axodel. Lo strumento è gestito da remoto tramite smartphone, tablet o computer; mentre la chiave si attiva da smartphone, grazie ad un’App dedicata per Android e IOS.

Ecco le operazioni con la chiave digitale: apertura/chiusura porte, prenotazione, annullamenti, ri-schedulazione del ritiro auto. Uno strumento crittografato. Funziona anche in parcheggi sotterranei o aree bianche (ossia senza copertura di rete), garantisce l’azienda.

Inoltre, il gestore della flotta di controllare meglio l’utilizzo dei mezzi condivisi. Non è più necessario il fisico registro di bordo, solitamente posizionato nel vano portaoggetti: lo si compila online.

Chiave digitale nel noleggio per le funzioni da remoto

Nel caso di una flotta in pool, se a un dipendente serve un mezzo aziendale, si fa tutto in remoto: il fleet manager attiva le procedure e autorizzazioni necessarie, evitando la presenza in azienda per lo scambio delle chiavi. Anche in ottica di protezione anti Covid.

È anche possibile immobilizzare un veicolo, a esempio per attivarne la disinfezione prima di rimetterlo in servizio o in caso di furto.

Il tutto corredato da geolocalizzazione del veicolo, comunicazione in tempo reale con i conducenti, accesso ai dati del mezzo, identificazione dei guidatori.

“La chiave digitale in una flotta di veicoli dotati di dispositivi telematici si sta dimostrando un’opzione di maggiore sicurezza, associata a un ritorno dell’uso della mobilità professionale”, sostiene Samuel Vals, European Sales Director del gruppo.

