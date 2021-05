Jeep Wrangler JL: lanciato un nuovo kit per la carrozzeria

GRID Off-Road annuncia l’introduzione del nuovo GRID Aggressor Kit in collaborazione con il produttore giapponese di body kit Rowen International. Conosciuti per le loro impressionanti ruote fuoristrada forgiate, GRID Off-Road sta ora realizzando straordinari kit carrozzeria per Jeep Wrangler JL. Il nuovo Aggressor Body Kit è perfetto per i pericoli quotidiani della giungla di cemento.

GRID Off-Road annuncia l’introduzione del nuovo GRID Aggressor Kit per Jeep Wrangler JL

La Jeep Wrangler JL è un fuoristrada eccezionale di per sé, e l’Aggressor Body Kit accentua solo la bellezza di una tale vettura già perfetta per il fuoristrada. Sebbene ci siano numerosi accessori robusti per la JL, il kit per il corpo Aggressor aggiunge un aspetto elegante e chic all’amato fuoristrada.

Il kit per Jeep Wrangler JL comprende uno spoiler anteriore sotto, uno spoiler posteriore posteriore, una griglia con luci a LED, fendinebbia a LED, un’estensione del parafango a LED (anteriore e posteriore) e uno spoiler sul tetto. Gli appassionati possono scegliere di acquistare l’intero kit per il corpo come pacchetto completo o scegliere di acquistare ogni accessorio individualmente. Il completo Aggressor Body Kit costa $ 6.600.

Gli appassionati di Jeep interessati possono trovare ulteriori informazioni sul kit carrozzeria su www.GRID-Offroad.com o chiamare il numero 866.779.4646. Trova GRID Off-Road su Facebook ( https://www.facebook.com/GRIDOffRoad ) e segui Instagram ( https://www.instagram.com/gridoffroad ) per ulteriori offerte speciali, immagini e informazioni sui prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare pr@grid-offroad.com.

GRID Off-Road ha deciso di fornire ai clienti un prodotto di qualità per esprimere la propria personalità attraverso la cultura fuoristrada automobilistica. Essendo essi stessi appassionati, l’azienda voleva creare una linea di prodotti per soddisfare lo stile individuale, sia sulle strade che sui sentieri. Hanno cercato di abbracciare la personalità dei loro clienti attraverso i loro prodotti per riflettere lo stesso tipo di individualità che è culminata nelle loro collezioni GRID Off-Road forgiate e fuse. Ogni ordine inizia come una tela bianca, tagliata solo con i migliori materiali di qualità e personalizzata con l’immaginazione.

