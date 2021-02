Jeep Wrangler 2021: la palette colori si amplia con nuove tonalità

Anche se non è possibile ancora mettersi alla guida di una Jeep Wrangler da 712 CV, negli Stati Uniti è disponibile una delle colorazioni presenti nella palette del Ram 1500 TRX, ossia Hydro Blue. Questo è sicuramente uno dei colori più interessanti presenti nella gamma 2021 dell’iconico fuoristrada.

Coloro che non hanno apprezzato molto l’eliminazione del colore arancione Punk’n Metallic, possono optare per la nuova tonalità Nacho che permette al veicolo di assumere un aspetto più giallo. C’è anche un nuovo colore chiamato Snazzberry molto intenso. Le nuove colorazioni segnano il ritorno di alcune opzioni all’interno della gamma della Wrangler.

Jeep Wrangler: la gamma 2021 del fuoristrada ora propone nuove colorazioni

Per il 2020, la casa automobilistica statunitense aveva eliminato molte tonalità preferite dagli automobilisti statunitensi e rilasciando meno colori allentati: Sarge Green, Bright White, Hellayella, Firecracker Red, Billet Silver, Sting-Gray, Granite Crystal e Black. Tutti questi sono stati trasferiti sul model year 2021.

Inoltre, come successo in passato, tutte le colorazioni sono disponibili ad un prezzo aggiuntivo di 245 dollari (203 euro), ad eccezione del Bright White. A parte le 12 colorazioni disponibili, naturalmente la Jeep Wrangler può essere personalizzata esternamente in base alle proprie preferenze.

Ad esempio, gli acquirenti hanno la possibilità di scegliere fra diverse opzioni del tetto tra cui due in tela pieghevoli, uno rigido con pannelli rimovibili e uno sempre rigido ma con una sezione scorrevole in tela.

A questo punto resta ancora da chiarire se la nuova Wrangler Rubicon 392, il primo modello di serie con motore V8, offrirà altre colorazioni oppure saranno le stesse disponibili per gli altri modelli. Essendo un veicolo molto speciale, però, possiamo aspettarci qualche novità molto interessante.

