Fiat Professional primeggia nell’Interactive Key Award 2021

Il gruppo editoriale Media Key rappresentata dal 1982 il punto di riferimento per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione d’impresa e ogni anno organizza l’Interactive Key Award in cui vengono premiati i migliori progetti di comunicazione digitale.

Per il 2020, Fiat Professional si è visto assegnare il premio della categoria speciale riservata alla sensibilizzazione sull’emergenza sanitaria, in occasione della 22ª edizione del festival, grazie alla campagna “Professionisti come te” che offre visibilità agli imprenditori coinvolti e che è stata lanciata nel dicembre 2020.

Fiat Professional: la campagna Professionisti come te è stata premiata da Media Key

L’idea di base è semplice ma efficace: dare voce alle piccole e medie imprese messe in difficoltà dalle chiusure o dall’impossibilità di viaggiare ma pronte a ripartire. Con una strategia win-win, vengono evidenziate sia le peculiarità delle singole attività che il sostegno a esse fornito da Fiat Professional grazie a una gamma quanto mai ricca e flessibile capace di soddisfare i fabbisogni più disparati in termini di mobilità e capacità di carico.

La campagna ha esplorato il settore delle PMI alla ricerca di storie singolari, dal dog sitting al collaudo di locomotive ed alla riparazione di temperatrici per cioccolato sino alla cartotecnica di lusso. Sono attività assolutamente eterogenee tra loro ma accomunate dall’utilizzo dei veicoli del marchio torinese e dall’impegno per ripartire.

Ogni spot da 30 secondi, diffusi sui canali ufficiali di Facebook, Instagram e YouTube, evidenzia chiaramente nome e riferimenti dall’azienda e a parlare in prima persona è il titolare della stessa che racconta le difficoltà incontrate ma anche le ambizioni e la voglia di non fermarsi.

In questo modo, Fiat Professional supporto i suoi clienti proponendo sia una gamma di veicoli completa e versatile che promuovendoli suoi propri canali pubblicitari, dando ai professionisti la visibilità necessaria per riprendere la propria attività al meglio. Con la campagna “Professionisti come te”, Fiat Professional rivela la sua vicinanza alla realtà imprenditoriale del nostro Paese.

