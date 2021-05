Stellantis: ecco i dati di vendita del gruppo in Italia ad aprile

Le vendite di auto in Italia continuano ad attestarsi su livelli molto bassi (145 mila unità ad aprile con un calo del -17% rispetto ad aprile 2019) ma Stellantis conserva una solida leadership del mercato italiano. Il gruppo ha registrato un totale di oltre 58 mila unità vendute nel corso del mese di aprile chiudendo così con una quota di mercato del 40%.

Da notare che per Stellantis si registra un calo del -20% rispetto ai dati complessivi registrati da FCA e PSA nel corso del mese di aprile del 2019. Rispetto al 2020, a causa del lockdown che paralizzò il mercato nei mesi di marzo ed aprile, si registra una crescita superiore al 2000%.

Al termine dei primi quattro mesi del 2021, inoltre, Stellantis si porta a 238 mila unità vendute in Italia. Anche in questo caso, la quota di mercato del gruppo è superiore al 40% con un netto vantaggio rispetto alla dirette concorrente (Volkswagen) che si ferma a poco meno del 16%. Da notare che anche in questo caso il calo rispetto al 2019 è del -20%.

Ecco come sono andate le vendite dei vari marchi di Stellantis:

Fiat e Peugeot guidano le vendite di Stellantis

Fiat continua ad essere il brand di riferimento del gruppo per volumi di vendita in Italia. Il marchio torinese ha registrato un totale di 23 mila unità vendute nel corso del mese di aprile e di 92 mila unità vendute nel corso dei primi quattro mesi del 2021. La quota di mercato di Fiat è del 15.6%.

Da segnalare le oltre 9 mila unità vendute di Peugeot ad aprile. Il brand francese ha venduto più di 40 mila unità nel 2021 in Italia con una quota di mercato del 6.82%. Terza posizione per Citroen che supera di poco quota 7 mila unità vendute ad aprile e 31 mila unità vendute nel 2021. La quota di mercato di Citroen è del 5.3%.

Jeep ha venduto 6.383 unità ad aprile e quasi 25 mila unità nel corso del 2021 raggiungendo una quota di mercato del 4.2%. Opel, invece, si ferma a 6.168 unità vendute ad aprile e 25 mila unità nel 2021 con un market share del 4.31%. Da segnalare anche le 5 mila unità vendute di Lancia ad aprile. Il brand italiano si porta a 18 mila unità vendute nel 2021 con una quota di mercato del 3%.

A completare le vendite di Stellantis in Italia troviamo Alfa Romeo, con 970 unità distribuite ad aprile e 4 mila unità nel quadrimestre. Per il marchio italiano la quota di mercato è dello 0.68%. Da notare anche le 1.489 unità vendute di DS nel 2021 con una quota dello 0.25%. Maserati, invece, si ferma a 575 unità vendute nel quadrimestre.

Maggiori dettagli sulle vendite di Stellantis in Italia ed in Europa arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

