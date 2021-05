Alfa Romeo vince tre importanti premi ai The Best Brands di Auto Bild

I lettori di Auto Bild hanno rinnovato il loro apprezzamento nei confronti di Alfa Romeo, in particolare nello stile adottato sui suoi modelli.

Nell’ultimo sondaggio The Best Brands, il design della casa automobilistica di Arese è stato posizionato sul gradino più alto del podio in tre categorie: vetture compatte con la Giulietta, nella Classe Media grazie alla Giulia e nei SUV Compatti con lo Stelvio. Per Giulia e Stelvio si è trattato della quinta vittoria consecutiva nelle rispettive categorie.

L’Alfa Romeo Giulia ha trionfato nella categoria Classe Media del concorso

Alfa Romeo: il Biscione si è portato a casa tre riconoscimenti assegnati da Auto Bild

Il design dei tre modelli premiati è opera del Centro Stile Alfa Romeo, luogo iconico che recentemente è diventato anche sede del quartier generale del Biscione in cui il team lavora a stretto contatto con i designer che hanno creato e che creano modelli entrati a far parte della storia del settore automobilistico.

Per il marchio di Stellantis, bellezza e dinamismo sono da sempre dei tratti distintivi di ogni creazione e l’incoronazione ai The Best Brands in Germania va ad arricchire ulteriormente la già considerevole collezione di trofei ottenuti negli ultimi anni.

Giunta alla 10ª edizione del concorso, la famosa rivista specializzata Auto Bild ha chiesto ai propri lettori di valutare i marchi più prestigiosi in diversi settori. Sono stati quindi identificati i criteri più significativi nella scelta all’acquisto di una vettura e il design è sicuramente tra i più rilevanti. I marchi coinvolti erano 37, suddivisi in 14 segmenti, dalle piccole utilitarie fino ai SUV. Oltre 60.000 lettori hanno partecipato al sondaggio.

I premi consegnati da Auto Bild sono soltanto alcuni di quelli che Alfa Romeo ha ricevuto recentemente. Ad esempio, la Giulietta è stata premiata con il titolo Autonis da Auto Motor Und Sport, oltre ad aver conquistato il Design Trophy di Auto Zeitung. La Giulia, invece, si è aggiudicata, tra gli altri, il Red Dot Award e il Compasso d’Oro, uno dei primi di design più prestigiosi a livello mondiale. L’AlfaRomeo Stelvio ha vinto il concorso di design Autonis organizzato da Auto Motor Und Sport.

Oltre ad Alfa Romeo, ai The Best Brands di Auto Bild ha trionfato anche Abarth con la sua iconica gamma Abarth 595 la quale è riuscita a spiccare nella categoria Smallest Car.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI