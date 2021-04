Jeep Wrangler PHEV: importante novità per il fuoristrada

Mopar contribuirà al successo e alla diffusione del veicolo elettrico ibrido plug-in Jeep Wrangler 4xe. “Con un primo kit di sollevamento del settore per un veicolo elettrico ibrido plug-in, Jeep Performance Parts di Mopar offrirà ai proprietari della nuova Jeep Wrangler 4xe 2021 l’opportunità di amplificare la capacità 4×4 e il divertimento di guida all’aperto del SUV più capace, tecnicamente avanzato ed ecologico “, ha affermato Jim Morrison, Vice President, Jeep Brand North America.

” Jeep Wrangler 4xe è Trail Rated con assali anteriori e posteriori solidi, un ripartitore di coppia 4×4 a due velocità a tempo pieno, una sospensione completamente articolata e 30 pollici di capacità di guado in acqua”. La nuova Jeep Wrangler 4xe offre 21 miglia di propulsione esclusivamente elettrica, quasi silenziosa, a emissioni zero, rendendola adatta ai pendolari come guidatore quotidiano completamente elettrico senza ansia da autonomia. Il propulsore ibrido combina un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri ad alta tecnologia con due motori elettrici, un pacco batterie ad alta tensione e il cambio automatico a otto velocità TorqueFlite.

Il propulsore offre anche un funzionamento start-stop del motore a risparmio di carburante, senza interruzioni. “Continuiamo ad espandere il nostro portafoglio Jeep fuoristrada con nuove funzionalità più innovative, tra cui comodi caricabatterie per veicoli elettrici da casa per veicoli come la nuova Jeep Wrangler 4xe”, ha affermato Mark Bosanac, Vicepresidente per il Nord America, Mopar Service, Parts Servizio Clienti. “In tutta la gamma Jeep, Mopar offre più di 500 parti e accessori di qualità testata e supportati in fabbrica”.

Di seguito sono elencate le offerte JPP e Mopar disponibili per la nuova Jeep Wrangler 4xe 2021 (con numero di parte Mopar e MSRP USA). Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo JPP completo su mopar.com/jpp o l’eStore di parti e accessori Mopar su store.mopar.com

Kit di sollevamento JPP da 2 pollici (77072522 | $ 1,495 ): il primo kit di sollevamento del settore per un veicolo ibrido plug-in è sintonizzato specificamente per l’applicazione del veicolo ibrido plug-in Jeep Wrangler 4xe. Il kit include quattro molle, quattro ammortizzatori FOX, bracci di controllo inferiori anteriori, collegamenti stabilizzatori anteriori e posteriori, paracolpi anteriore e posteriore, vari elementi di fissaggio e il badge JPP, il tutto confezionato in una cassa di legno personalizzata e riutilizzabile completa del logo JPP.

