Auto elettriche: l’interesse nell’usato è aumentato rispetto al 2020

L’interesse dei consumatori nei confronti delle auto elettriche usate è aumentato di circa un quinto nel corso del 2020, secondo un noto sito Web di vetture di seconda mano. In particolare, i dati confermano che l’interesse è aumentato del 18,85% nel 2020. Nonostante i vari lockdown provocati dal coronavirus e le chiusure delle concessionarie, nel 2021 è prevista una crescita maggiore.

AA Cars sostiene che gli automobilisti si sono interessati sempre di più ai modelli 100% elettrici negli ultimi anni. Ciò viene testimoniato dalle ricerche effettuate sul sito Web che sono aumentate di circa 50 volte rispetto al 2015.

Auto elettriche, l’aumento delle ricerche segue di pari passo la crescita della immatricolazioni

Auto elettriche: le ricerche effettuate online sono aumentate di circa 50 volte rispetto al 2015

Le ricerche sulle auto elettriche usate sono cresciute del 42% nei primi tre mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. AA Cars afferma che la percentuale potrebbe addirittura crescere. Questi dati di ricerca rispecchiano le tendenze registrate negli ultimi mesi nel settore automobilistico dove le immatricolazioni di nuove auto elettriche sono aumentate parecchio.

Ad esempio, nel mercato in cui questa l’indagine è stata svolta, ossia il Regno Unito, le vendite di nuovi EV sono aumentate di oltre il 185%. Complessivamente, i veicoli elettrici hanno rappresentato il 6,6% del mercato delle auto nuove lo scorso anno rispetto all’1,6% rilevato nel 2019.

Da notare che la maggior parte delle ricerche sulle auto elettriche provengono dalle grandi città britanniche. Al primo posto troviamo Londra con oltre 55.000 ricerche negli ultimi due anni. La top 5 si completa con Bristol, Birmingham, Manchester e Liverpool.

James Fairclough, CEO di AA Cars, ha detto: “L’interesse per i veicoli elettrici e per i veicoli ecologici è cresciuto a ritmo sostenuto negli ultimi anni e ha subito un’ulteriore accelerazione durante la pandemia. La buona notizia per i conducenti che muovono i primi passi verso l’acquisto di un veicolo elettrico è che c’è una flotta di auto elettriche in continua crescita che arriva sul mercato dell’usato. Significa che c’è più scelta che mai e molti modelli convenienti disponibili, con prezzi significativamente inferiori al costo di acquisto di un veicolo elettrico nuovo di zecca”.

Fairclough ha proseguito dicendo: “Molti veicoli elettrici di seconda mano sono quasi nuovi, spesso guidati da qualcuno per un paio d’anni in base a un contratto di finanziamento per auto, il che significa che rientrano ancora nel periodo di garanzia del produttore. Sappiamo che i conducenti hanno ancora alcune domande sui veicoli elettrici usati. Per la massima tranquillità, consigliamo ai conducenti di cercare sempre un’auto con uno storico completo dei tagliandi poiché ciò significa che avrà ricevuto tutti gli aggiornamenti software e ispezioni regolari. È anche importante che un veicolo venga ispezionato prima dell’acquisto, per garantire che non vi siano difetti nascosti che potrebbero rivelarsi costosi in futuro“.

