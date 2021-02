Fiat: ecco quale modello potrebbe venire costruito in Serbia

Come sappiamo Stellantis ha in Serbia un importante stabilimento ex Fiat Chrysler Automobiles situato a Kragujevac. Questo stabilimento negli ultimi anni ha fabbricato un famoso modello di Fiat. Ci riferiamo naturalmente alla monovolume Fiat 500L. Il veicolo in questione come sappiamo è giunto ormai alla fine della sua carriera e dunque ci si chiede quando la 500L sarà definitivamente uscita di scena quale modello possa venire realizzato in questo stabilimento, dando per scontato che Stellantis voglia continuare ad investire in Serbia.

In passato si era vociferato della possibile sostituzione di Fiat 500L con una variante della Fiat 500 che era stata chiamata anche dagli stessi dirigenti della principale casa italiana come Fiat 500 Giardiniera. Al momento di questo modello si sono perse le tracce ma non possiamo escludere che in Serbia Stellantis decida di produrre proprio questo modello che magari però avrà un altro nome quando finalmente sarà lanciato sul mercato.

Altri invece propendono per la possibilità che in questa fabbrica Fiat possa nei prossimi anni iniziare a produrre un nuovo SUV compatto che potrebbe nascere su piattaforma CMP e rappresentare una sorta di gemello dei futuri Alfa Romeo B-SUV e Jeep B-SUV. Nei prossimi mesi Stellantis dovrebbe chiarire il destino del suo stabilimento di Kragujevac in Serbia e finalmente sapremo quale modello sarà costruito in futuro in quel paese.

