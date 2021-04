Jeep Gladiator debutta in Argentina prima che in Brasile

Nel primo trimestre del 2021, gli argentini hanno acquistato 110.000 nuovi veicoli, comprese automobili e veicoli commerciali leggeri. Nello stesso periodo i brasiliani hanno acquistato non meno di 528mila unità con le stesse caratteristiche, ovvero quasi 5 volte di più. Solo Fiat ha venduto in Brasile un volume molto vicino all’intero mercato automobilistico argentino (102,4 mila unità), ma niente di tutto questo ha fatto sì che diversi lanci avvenissero prima in Argentina piuttosto che in Brasile.

Jeep Gladiator al debutto in Argentina quando ancora non è certa la data di arrivo in Brasile

Il caso più recente è quello della Jeep Gladiator, una riedizione del famoso pick-up statunitense. Mentre Stellantis ha presentato lunedì il modello in Argentina con prezzi a partire da 93mila dollari, il Brasile per il momento non sa quando avverrà il suo potenziale lancio.

Questo non è un fatto isolato. Il SUV Bronco Sport, una delle migliori speranze per Ford, era già stato lanciato in prevendita in Argentina con consegne a partire da questo mese. Il Brasile, come era noto ieri, vedrà il modello a maggio. Un altro che debutterà un po’ prima in Argentina è il SUV Taos della Volkswagen, appena entrato in produzione. In questo caso, c’è l’ovvia componente nazionale poiché il modello lascerà lo stabilimento di Pacheco e sarebbe irragionevole dare la priorità al Brasile, dove il modello debutterà fino a giugno.

Ma cosa spiega perché il Brasile è in ritardo nella strategia della maggior parte delle case automobilistiche? Ci sono certamente diversi fattori, ma che insieme fanno si che molti lanci siano ritardati a causa del groviglio di regole, burocrazia, instabilità economica e mancanza di pianificazione a lungo termine, solo per citarne alcuni. Dunque lo stesso avverrà anche con la nuova Jeep Gladiator. Pertanto i brasiliani dovranno aspettare ancora prima di poter mettere le mani sul pickup di Jeep pronto ad invadere i principali mercati latino americani dopo avere ottenuto un grande successo in Nord America.

