Peugeot 208 e 2008: anche per loro problemi

Come la Peugeot 308, anche la Peugeot 208 e 2008 risentono della carenza di semiconduttori. Nonostante le misure prese a marzo, il produttore automobilistico del Leone ha deciso di sospendere temporaneamente la finitura Allure Pack poiché i tempi di consegna continuano ad allungarsi. In assenza di un i-cockpit 3D, Peugeot aveva lanciato a marzo un’opzione negativa sull’Allure Pack 2008 che consisteva nel sostituire il microtelefono digitale 3D, presente di serie, con il microtelefono analogico da 3,5 ”, favorendo la consegna GT e GT Line livree.

Tuttavia, di fronte alla situazione, il produttore riconosce che questa “misura non è sufficiente per risolvere il problema” in una nota inviata ai concessionari a metà aprile. Affermando di “essere quindi obbligato a sospendere temporaneamente tutte le versioni Allure Pack della 208 e del 2008, sia termiche che elettriche”. Le versioni Allure Business rimangono aperte per il momento e l’opzione ZJ28 negativa (navigazione 3D connessa con schermo da 7 ” e microtelefono analogico) è ancora fortemente incoraggiata.

Le versioni con schermo 3D soffrono di tempi di consegna prolungati. Se ordini una Peugeot 208 associata al pacchetto Allure, Allure Business, GT e GT Pack, il termine di consegna è fissato per metà settembre (settimana 37) senza contare le 2 o 3 settimane per la consegna. Non è meglio per il 2008, come segue:

Allure Pack e Allure Business con i-cockpit 3D: 4 mesi aggiuntivi, ovvero ottobre o addirittura novembre per Blue HDi 110

Allure Pack e Allure Business con microtelefono analogico: produzione a maggio

GT e GT Pack: 2 mesi aggiuntivi, ovvero agosto (settembre in Blue HDi 110)

