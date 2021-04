Nuova Peugeot 3008: prime indiscrezioni

Sebbene l’attuale generazione di Peugeot 3008 sia stata appena rinnovata per onorare la sua seconda parte di carriera, la casa automobilistica del Leone sta già pensando alla nuova generazione che dovrebbe arrivare entro la fine del 2023. Si tratterà di passare a una nuova auto che amplierà l’elettrificazione della sua gamma.

Prime indiscrezioni su come sarà la nuova Peugeot 3008 nel 2023

Non sarà facile sostituire una vettura che ha fatto tanto bene come l’attuale Peugeot 3008. Internamente, i team di Peugeot devono probabilmente fare pressione su se stessi per rinnovare il best-seller nel suo catalogo. Perché la Peugeot 3008 è il modello che ha portato il produttore di Sochaux fuori dalla stasi, sull’orlo della bancarotta all’inizio degli anni 2010. Un po’ come la 205, a metà degli anni ’80. Dal suo lancio nel 2016, più di 800.000 copie sono state venduti in tutto il mondo, con un mix di prodotti molto elevato, particolarmente redditizio per l’azienda francese.

Per rinnovarsi entro due anni, possiamo scommettere che il SUV capitalizzerà la silhouette atletica del modello attuale, che aveva completamente voltato le spalle all’architettura colorata del monovolume della primissima Peugeot 3008, apparsa nel 2009. Se ci mancano informazioni sul suo stile finale, sul web iniziano a fioccare le ipotesi che provano ad immaginare quello che sarà il suo aspetto.

Probabilmente troveremo nelle linee della futura Peugeot 3008 un accenno alla nuova 308, svelata a inizio anno. La sua griglia sarà più dentellata, mentre il suo sguardo sarà più penetrante, accompagnato da artigli luminosi laterali ancora più spettacolari. Anche il tetto laccato nero va rinnovato. La nuova Peugeot 3008 dovrebbe allungarsi di qualche centimetro per raggiungere o addirittura superare i 4,50 m, poggiando su una profonda revisione della base EMP2. Presto chiamata eVMP, questa nuova piattaforma sarà multienergetica.

Se l’offerta diesel verrà portata a scomparire definitivamente, con l’arrivo di questa nuova Peugeot 3008, le unità a benzina si convertiranno alla microibridazione, potenzialmente fornita da una batteria da 48 V. Ma il grande progetto della nuova Peugeot 3008 consisterà nella sua totale elettrificazione , di cui già conosciamo alcune caratteristiche. Nel 2020 il gruppo PSA, ora Stellantis, ha evocato capacità della batteria che vanno dai 60 ai 100 kWh, con la promessa di un’autonomia compresa tra 400 e 650 km.

