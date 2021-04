Tesla riciclerà batteria nella sua gigafactory di Shanghai

Tesla prevede di aggiungere delle strutture di riciclaggio all’interno della sua gigafactory presente a Shanghai, secondo dei documenti presentati alle autorità locali. Le strutture, secondo Reuters, sarebbero in grado di riparare e riprodurre componenti importanti come celle di batterie e motori elettrici.

Le batterie sono tra i componenti con il maggiore impatto sull’ambiente nell’industria automobilistica, quindi è fondamentale trovare un modo per ridurre al minimo questa cosa. Inoltre, le autorità di regolamentazione cinesi stanno aggiungendo delle regole per incoraggiare il riciclaggio delle componenti chiave dei veicoli elettrici con l’intento di risparmiare materiali e proteggere l’ambiente.

Tesla Model 3

Tesla: la casa statunitense aggiungerà presto delle strutture di riciclaggio nella sua gigafactory cinese

Nel più grande mercato automobilistico del mondo, lo scorso anno sono stati venduti oltre 1,3 milioni fra EV e PHEV. I documenti rivelano inoltre che Tesla amplierà la capacità produttiva del suo stabilimento di Shanghai.

La casa automobilistica statunitense sarà in grado di costruire strutture per auto e controller di motori elettrici all’interno di questo sito, anche se non ha fornito dati sulla capacità produttiva dei nuovi impianti. Sebbene i dettagli dei piani di Tesla al momento siano ancora sconosciuti, altri produttori hanno già annunciato delle strategie che riguardano le batterie per i veicoli.

Ad esempio, Thomas Tiedje – Head of Technical Planning di Volkswagen – ha affermato all’inizio di quest’anno che l’obiettivo del gruppo tedesco è quello di creare un processo circolare in cui più del 90% di ciascuna delle batterie viene riciclato.

Altri produttori vogliono utilizzare le batterie per auto per alimentare dispositivi meno impegnativi una volta che non possono più essere impiegate nelle vetture (es. per immagazzinare energia solare). Ad ogni modo, le batterie possono essere portate allo stato iniziale per essere riutilizzate. Volkswagen stima di poter risparmiare 1,3 tonnellate di CO2 per pacco batterie usando esclusivamente materiali riciclati.

Visto che Tesla ha venduto oltre 35.000 Model 3 e Model Y costruiti a Shanghai soltanto il mese scorso, il riciclaggio all’interno dello stabilimento locale rappresenterà un importante passo in avanti in termini di sostenibilità ambientale per i suoi veicoli elettrici.

