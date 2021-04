Una nuovissima Ferrari Mondial 3.2 del 1986 è stata proposta all’asta

Le diverse versioni della mitica Ferrari Mondial sono tra le Ferrari più economiche che è possibile trovare nel mercato dell’usato.

Queste rappresentano un’ottima alternativa per tutti coloro che vogliono far parte del grande mondo dello storico marchio italiano, nonostante l’auto non abbia mai goduto dello stesso successo conquistato da altre sportive a motore centrale del cavallino rampante come la Ferrari 308/328. Con quest’ultima condivideva la parte meccanica e la piattaforma di costruzione.

Ferrari Mondial 3.2 interni

Ferrari Mondial: un esemplare cabrio del 1986 ha trovato una nuova casa

Una delle caratteristiche sicuramente più particolari offerte dalla Ferrari Mondial era la presenza di quattro posti a sedere all’interno nonostante il motore centrale/posteriore. Uno degli svantaggi principali che i recensori hanno fatto notare durante i test della prima versione della Ferrari Mondial è stato la velocità massima inferiore alle altre vetture del momento, oltre a una maneggevolezza non all’altezza degli standard della 308 GTB, nonostante quest’ultima fosse già sul mercato da diversi anni.

Prodotta dal 1980 al 1993, la Mondial ha goduto di tre importanti aggiornamenti. Il primo modello ha debuttato come Mondial 8 nel 1980 mentre tre anni dopo è stato sostituito dalla Mondial Quattrovalvole.

Successivamente è arrivata la Mondial 3.2 che ha ereditato il propulsore da 3.2 litri della 308 GTB. Nel 1988, invece, Ferrari ha presentato la Mondial T con un V8 da 3.4 litri posizionato longitudinalmente. La versione sicuramente più ricercata dai collezionisti è proprio la Ferrari Mondial 3.2.

L’esemplare cabrio del 1986 che vedete nelle varie foto è stato proposto all’asta pochi giorni fa da una nota casa d’aste britannica dove è riuscita a raggiungere un’offerta finale di 55.000 sterline (63.084 euro). Si tratta di un veicolo ancora nuovo di zecca malgrado abbia 35 anni alle spalle. Il prezzo a cui questa Mondila 3.2 è stata venduta è abbastanza alto considerando le quotazioni che solitamente sono inferiori a questa.

Secondo la descrizione dell’annuncio dell’asta, questa Ferrari Mondial 3.2 ha avuto soltanto due proprietari in tutti questi anni e, sebbene sia una vettura originariamente venduta nel mercato nordamericano, dispone della configurazione della versione europea, compreso il motore V8 da 3.2 litri con potenza di 270 CV.

























