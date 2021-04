La Fiat 500 Elettrica dispone di una modalità di risparmio energetico

La nuova Fiat 500 Elettrica ha già conquistato il cuore di tantissimi italiani per via delle sue caratteristiche e soprattutto per il design iconico. Tutti i possessori della city car a zero emissioni hanno la possibilità di utilizzare una nuova funzione che permette di ottimizzare l’autonomia. Si tratta più nello specifico di una modalità di risparmio energetico che funziona in maniera molto simile a quella presente sugli smartphone.

Tale feature si attiva automaticamente nel momento in cui l’autonomia della nuova 500 Elettrica scende a circa 48 km. In automatico, la modalità riduce la potenza del motore e limita anche la velocità massima a 80 km/h.

Fiat 500 Elettrica: la speciale modalità si attiva automaticamente con circa 48 km di autonomia rimanenti

Per preservare al meglio l’energia, la modalità di risparmio energetico incoraggia l’uso della guida con un pedale che aiuta a risparmiare fino al 30% in più di elettricità rispetto alla frenata convenzionale. Inoltre, la funzionalità disattiva il climatizzatore e la funzione di riscaldamento disponibile per sedili, parabrezza e specchietti retrovisori esterni.

Per disattivare manualmente la modalità di risparmio energetico, i conducenti dovranno premere con decisione l’acceleratore o semplicemente selezionare una modalità di guida diversa come Normal o Range tramite il selettore presente sulla console centrale. In Normal, la nuova Fiat 500 Elettrica si comporta come un’auto normale mentre in Range ottimizza l’autonomia senza però limitare la velocità massima.

Se l’autonomia sta per finire, i conducenti possono collegare la vettura a una presa di corrente per ottenere 48 km in più in soli 5 minuti mentre una carica fino all’80% può essere raggiunta in 35 minuti sfruttando un caricatore rapido. Nel complesso, la city car 100% elettrica del brand torinese propone fino a 320 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP e fino a 399 km in città.

Greg Taylor, country manager di Fiat, ha detto: “Si spera che questa modalità di risparmio energetico aggiunga un ulteriore livello di comfort al consumatore che potrebbe voler acquistare la sua prima auto elettrica. Inoltre, essere in grado di ottenere 48 km di carica in soli 5 minuti significa che i conducenti non dovranno aspettare a lungo quando devono ricaricare“.

