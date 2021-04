Santo Ficili: “la Nuova 500 Elettrica segna il primo passo della leadership nell’elettrico”

Il primato in termini di vendite conseguito dalla Nuova 500 Elettrica in questa primissima fase del 2021 viene accolto da Santo Ficili, nuovo Country Manager di Stellantis per l’Italia, con grande interesse: “il primato della Nuova 500 Elettrica segna il primo passo della nostra leadership. Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia”, ha ammesso.

In casa Stellantis viene sottolineato l’importante ruolo che riveste la Nuova 500 Elettrica in un contesto di sostenibilità che l’ha premiata sin dal primo momento. La volontà rimane quella di puntare ad un ruolo da leader nella mobilità sostenibile, sfruttando proprio come base un modello iconico come è appunto la Fiat 500: intanto nel primo trimestre dell’anno sono state ben 2.058 le unità di Nuova 500 Elettrica vendute.

“La Nuova 500 è nata tecnologica, digitale e sempre connessa: la vettura ideale per guidare il cambiamento, e il suo primato nel trimestre è per noi un motivo d’orgoglio che sancisce ulteriormente la bontà del progetto. La sua forza è la capacità di sfruttare al meglio tutte le sue caratteristiche per essere il player ideale della nuova mobilità, anche condivisa, e per facilitare sempre di più la vita dei nostri clienti con una grande attenzione anche all’ambiente. Ovviamente, insieme alla Nuova 500 evolve nel senso dell’elettrificazione tutta la nostra infrastruttura: la rete di vendita”, ha proseguito Ficili. Come abbiamo visto qui, dovrebbe arrivare a breve anche una variante Van della Nuova 500 Elettrica: un prodotto che potrebbe rivelarsi parecchio interessante per una nicchia di utenza ristretta ma attenta allo stile e alla sostenibilità, in tal senso è importante il punto di vista di Ficili che ha aggiunto proprio che “Stellantis vuole porsi come riferimento della nuova mobilità sostenibile: siamo pronti a offrire auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI