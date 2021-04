La nuova Alfa Romeo Giulietta prima auto elettrica del Biscione?

Vi abbiamo riportato ieri le parole del nuovo amministratore delegato di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che tra le tante cose dette ai giornalisti a Torino ha pure confermato il lancio nei prossimi anni della prima auto completamente elettrica della casa automobilistica del Biscione. A quanto pare potrebbe essere proprio la nuova Alfa Romeo Giulietta il primo EV dello storico marchio milanese.

Potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulietta la prima auto completamente elettrica del Biscione

Questo almeno ha lasciato intendere ieri Jean-Philippe Imparato così come riporta anche il Sole 24 ore. Imparato non ha voluto conferma di quale modello si tratta ma ha detto chiaramente che la prima auto completamente elettrica del Biscione avrà un’autonomia di 700 o 800 km con una carica completa.

Dunque si tratterà di un modello che quando finalmente arriverà sul mercato, sicuramente non prima del 2023 o molto più probabilmente del 2024, non avrà nulla da invidiare alla concorrenza non solo in termini di design, ma anche da quello delle prestazioni e soprattutto dell’efficienza.

Ricordiamo infatti che sempre ieri Jean-Philippe Imparato ha detto che Alfa Romeo dovrà competere nel segmento premium del mercato auto con rivali del calibro di Audi, Bmw e Mercedes. Dunque una nuova Alfa Romeo Giulietta elettrica dovrà essere all’altezza della concorrenza quando il suo rientro sarà confermato ufficialmente probabilmente entro fine anno o al massimo agli inizi del 2022.

La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe utilizzare la piattaforma EMP2 di PSA per le versioni con motore a combustione o ibride mentre la variante completamente elettrica potrebbe adottare la eMVP. Vedremo dunque in proposito quali notizie arriveranno nei prossimi mesi.

